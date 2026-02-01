2026年2月25日、千葉県の地域情報メディア運営を手がけるナンドミマーケティンググループが「ぐるっと千葉」の商標権取得を発表しました。

発信主体を明確にしながら地域ブランドを守る動きは、観光情報を日常的に使う読者にとっても見逃せない更新です。

場所は千葉県全域を対象とした地域メディア領域で、今回の発表は千葉発の独自経済圏づくりを本格化させる起点になっています。

ぐるっと千葉「商標権取得と地域経済圏再構築プロジェクト」

発表日：2026年2月25日権利取得時期：2026年2月運営会社設立：2021年6月編集拠点：千葉県市原市五井2442-1

「ぐるっと千葉」は、千葉県唯一のお出かけ情報誌としてグルメや観光、季節イベントを継続的に届けてきた地域メディアです。

ナンドミマーケティンググループは、千葉県地域情報メディア「千葉虹色こまち」の運営を通じて地域密着の編集体制を育ててきた事業者です。

今回の取得は、名称とコンテンツ資産を保護したうえで、地域事業者・生活者・観光客をつなぐ情報基盤を再構築する取り組みとして位置づけられています。

商標権・著作権取得で情報基盤を明確化

取得権利：商標権「ぐるっと千葉」取得目的：地域ブランド保護と情報発信の信頼性向上

取得権利：著作権一式（ロゴ、Webサイトデザイン、記事・コンテンツ、写真等）。

地域メディアが増える現在は、名称やコンセプトが似たサービスが並びやすく、読者が発信元を見分けにくくなる場面があります。

権利帰属を先に整えることで、掲載事業者や加盟店舗にとっても運営主体が明快になり、長期的な掲載判断を行いやすくなります。

行政や観光連携でも説明責任を果たしやすい体制へ移行中。

Web・SNS主軸で地域回遊導線を再設計

復刻の主軸：Webメディア復刻の主軸：SNS対象情報：地域情報、特集記事、事業者紹介、イベント情報

当面はWebとSNSを中心に運営し、日々変化する地域トピックを機動的に届ける設計です。

飲食、観光、イベント、地域企業の情報を横断して見せることで、読者は一つの導線から次の目的地へ移動しやすくなります。

情報接点を増やしながら回遊を促す編集設計が、地域内消費の底上げにつながる構図です。

新会社はナンドミマーケティンググループ100％子会社として設立準備中。

千葉発の経済循環モデル形成に向けた実装段階

公式サイト掲載実績：2025年7月に創刊25周年情報を掲載公式サイト掲載実績：2025年7月18日に花火大会情報を掲載公式サイト掲載実績：2025年8月1日に地域イベント情報を掲載

公式サイトの掲載内容を見ると、グルメ特集から季節レジャー、地域イベントまで、暮らしに近い情報を継続更新している点が特徴です。

この蓄積を新体制に接続することで、単発ニュースではなく、年間を通じて使える地域アーカイブとしての価値が高まります。

雑誌復刻は制作体制と協賛体制の見通しが整い次第の段階準備で、現時点の発行時期は未公表です。

急いで形にするより、運営の持続性を優先する判断。

地域メディアを守る今回の動きは、名前を残すだけでなく、情報の信頼と地域経済の循環を同時に設計し直す実務的なプロジェクトです。

読者視点では、発信元が明確な状態で千葉の旬情報を追えるため、週末のおでかけ計画や店舗選びがしやすくなります。

地域事業者視点でも、掲載先の継続性が見えることで、販促とブランディングを中長期で組み立てやすくなります。

【千葉の情報資産を守り次の循環をつくる本格始動！

ぐるっと千葉「商標権取得と地域経済圏再構築プロジェクト」】の紹介でした。

よくある質問

Q. いつ商標権取得が発表されましたか？

2026年2月25日に発表され、取得時期は2026年2月です。

Q. 取得した権利の範囲はどこまでですか？

「ぐるっと千葉」の商標権に加え、ロゴ、Webサイトデザイン、記事・コンテンツ、写真を含む著作権一式です。

Q. 雑誌版の復刻は決まっていますか？

復刻は検討中で、制作・発行体制と協賛体制の見通しが整い次第、段階的に準備すると案内されています。

