淡路島の海と春野菜を主役にした「3月春の彩り会席」が、2026年3月1日から兵庫県淡路市のOh-SOBARに登場します。

桜鯛やサクラマス、玉ねぎ蕎麦までそろう構成で、昼も夜も春のごちそう時間を楽しめます。

全席オーシャンビューの空間で味わう、季節限定の会席体験です☆

Oh-SOBAR「3月春の彩り会席」

提供期間：2026年3月1日（日）〜3月31日（火）提供時間：ランチ 11:00〜15:00／ディナー 17:00〜21:00（ラストオーダー 19:00）料金：8,800円（税込）住所：兵庫県淡路市野島轟木字砂川269番2

Oh-SOBARは、日本の食文化を継承しながら新しい息吹を加えたモダンそば割烹です。

同店は、淡路島の旬食材を使う割烹料理を全席オーシャンビューで提供するレストランです。

今回の会席は、春に旬を迎える魚介と野菜を重ね、淡路島らしさを一コースで味わえる内容になっています。

前菜から甘味まで楽しむ春会席の全体構成

前菜5種盛り：浅利とキャベツの茶わん蒸し、菜の花からし和え、セロリの紹興酒漬け、数の子味噌漬け、新じゃがの桜まんじゅう椀：蛤とみつばの真又造り盛合せデザート：豆腐と桜のチーズケーキ

会席の前半から春らしい香りと彩りが重なり、食べ進めるほど季節感が深まる設計です。

茶わん蒸しのやさしい旨みから始まり、造りや焼物へつながる流れで味のリズムも心地よく続きます。

最後は豆腐と桜のチーズケーキで軽やかに締まり、食後感まで春らしい余韻。

桜鯛の焼物とサクラマスのメインで味わう海の恵み

焼物：淡路島桜鯛の和風コロッケ、新玉ねぎ饅頭、淡路蛸とふき山椒煮 わさびジュレ掛けメイン（3月10日〜31日）：淡路島サクラマスと鮑のホイル包み蒸し焼き 味噌バター風味メイン（3月1日〜9日）：シャケと鮑のホイル包み蒸し焼き 味噌バター風味

桜鯛の和風コロッケは酒蒸しした身と野菜、自家製ホワイトソースの組み合わせが魅力です。

メインのホイル包みは開けた瞬間に香りが立ち、味噌バターのコクが魚介の旨みを包み込みます。

ブロッコリーや新玉ねぎ、きのこが添えられることで、食感の変化と春の彩りを同時に満喫できます！

名物の変わり蕎麦「玉ねぎ蕎麦」で締める3月限定体験

蕎麦：温又は冷月替わり蕎麦（3月）：玉ねぎ蕎麦推奨の食べ方：淡路島の藻塩を添えて提供

Oh-SOBARの象徴である変わり蕎麦は、3月に玉ねぎ蕎麦が選ばれている点が大きな見どころです。

つゆに浸さず藻塩で味わうことで、玉ねぎの甘みと香りがより輪郭をもって感じられます。

会席の締めに軽やかな蕎麦を置くことで、海鮮中心のコースでも重たくなりにくいバランスです。

ランチのごほうび時間にも、記念日ディナーにも合わせやすい一コース。

春の淡路島食材を堪能する特別会席！Oh-SOBAR「淡路島サクラマスと淡路島桜鯛の3月春の彩り会席」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「3月春の彩り会席」の提供期間はいつですか？

2026年3月1日（日）から3月31日（火）までです。

Q. 料金はいくらですか？

8,800円（税込）です。

Q. 提供時間を教えてください。

ランチは11:00〜15:00で、ディナーは17:00〜21:00、ラストオーダーは19:00です。

Q. サクラマスのメインは3月初日から食べられますか？

3月1日から9日はシャケを使った内容で、3月10日以降に淡路島サクラマスを使った内容で提供されます。

