AKB48¤¬67th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤òÈ¯Çä¡ª½©»³Í³Æà¡¢¿·°æºÌ±Ê¡¢¹©Æ£²Ú½ã¡¢È¬ÌÚ°¦·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
2026Ç¯2·î25Æü(¿å)¤Ë¡¢AKB48¤¬67th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡È¤¤¤È¤â¤â¡É¤³¤È°ËÆ£É´²Ö¤¬½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎËÜºî¡£21¼þÇ¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¿·»þÂå¤ÎAKB48¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë18´üÀ¸¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë½©»³Í³Æà¤µ¤ó¡¢¿·°æºÌ±Ê¤µ¤ó¡¢¹©Æ£²Ú½ã¤µ¤ó¡¢È¬ÌÚ°¦·î¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û18´ü¥Ý¡¼¥º¤Ç»£±Æ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿AKB48¤Î½©»³Í³Æà¤µ¤ó¡¢¿·°æºÌ±Ê¤µ¤ó¡¢¹©Æ£²Ú½ã¤µ¤ó¡¢È¬ÌÚ°¦·î¤µ¤ó
¢£21¼þÇ¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤ë¿·¶Ê¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù
¡½¡½ºòÇ¯2025Ç¯¤Ï¡¢AKB48¤Î20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤ÆÁ°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤ä¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÎòÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤¬»²²Ã¤·¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØOh my pumpkin!¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢OG¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤ÎÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤â4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·¶Ê¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊµÇ°¥¤¥ä¡¼¤ò·Ð¤Æ¤Î67th¥·¥ó¥°¥ë¡£ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Þ¤º¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈ¬ÌÚ°¦·î¡Û20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¼¡¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡£21Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë³Ú¶Ê¤ÇÁªÈ´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤â¤â¤Á¤ã¤ó(°ËÆ£É´²Ö)¤¬½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤ò»Ù¤¨¤ëÌòÌÜ¤âÃ´¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Íê¤ì¤ëÀèÇÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤âÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤¬½éÁªÈ´¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¹©Æ£²Ú½ã¡Û¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÁªÈ´¤ËÆ±´ü¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø±é¤Î½éÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁªÈ´Æþ¤ê¤Ï»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÌ´¤Ç¤·¤¿¡£ºßÀÒÃæ¤Ë¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢20¼þÇ¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ21Ç¯ÌÜ¡¢¿·¤¿¤Ë¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë½é¤á¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ä¡¢»ä¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¿·¤·¤¤É÷¤òµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥¬¥ó¥°¥í¤Î¥®¥ã¥ë¥ß¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ú¹©Æ£²Ú½ã¡Û¤½¤Î¥®¥ã¥ë¥ß¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬µ±¤±¤ë¾ì½ê¤Ï¤³¤³¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¥®¥ã¥ë¥ß¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¦Æ»¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤âºÇ½é¤Ï²¦Æ»¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÃ²½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤é¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÀäÂÐÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÁ´Éô¤Î¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬º£²ó¤ÎÁªÈ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½©»³¤µ¤ó¤Ï¡¢5²óÌÜ¤ÎÁªÈ´¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú½©»³Í³Æà¡Û»ä¤Ï¡Ø¥«¥é¥³¥ó¥¦¥¤¥ó¥¯¡Ù(2024Ç¯3·î13ÆüÈ¯Çä/63rd¥·¥ó¥°¥ë)¤Ç½éÁªÈ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤ë´ü´Ö¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°®¼ê²ñ¤âµ²±¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡¢¡ÖÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ð´é¤¬»ä¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¬ÁªÈ´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸åÇÚ¤âÂ³¡¹¤ÈÁªÈ´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¤¤¤·¡¢¸åÇÚ¤¬¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤ÀèÇÚ¤è¤ê¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡©
¡Ú½©»³Í³Æà¡Û¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶áÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÀèÇÚ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ2ºîÏ¢Â³¤Ç¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¿·°æºÌ±Ê¡ÛÁ°²ó¤Ï¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬11¿Í¤À¤±¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÁªÈ´¡£³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï±Ñ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê´¶¤¸¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Î16¿ÍÁªÈ´¡£AKB48¤Î¿·¤·¤¤·Á¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿ÁªÈ´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤ÎÁªÈ´¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁªÈ´¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤¬³èÆ°¤Î¼´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤ÏAKB48¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì´¤¬¤¹¤´¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È»ëÌî¤ò¹¤¯¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·°æ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ú¿·°æºÌ±Ê¡Û¿¿ÌÌÌÜ¤«¤Ê¡©(¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬)¤¸¤ã¤¢¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤«¤â(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏµÕ¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÄ¾¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îµ÷Î¥´¶¤â¡¢Æ±´ü¤È¤«ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¢£ÀÎ¤Èº£¤ÎAKB48¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ËÃíÌÜ
¡½¡½º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈ¬ÌÚ°¦·î¡Û½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç²¦Æ»AKB48¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î»ì¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ó¤À¤éÀÚ¤Ê¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¤¹¤´¤¯²¦Æ»¤Ê½Õ¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡Èºù¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëAKB48¤Î³Ú¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿À¶Ê¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤Îºù¥½¥ó¥°¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î»ä¤¿¤Á¤À¤«¤é¤³¤½²Î¤¨¤ë¶Ê¡£ÎáÏÂ¤ÎAKB48¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Î»ì¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹©Æ£²Ú½ã¡Û¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢21¼þÇ¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤³¤¬¾¡Éé¤É¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÃÄ·ë¤·¤Æ48¿ÍÁ´°÷¤Ç¤è¤ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ÊÁ°¤ÎAKB48¤Èº£¤ÎAKB48¡¢¤½¤ì¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤³¤í¤âÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤Éº£¤Î»ä¤¿¤Á¤â¤¤¤¤¤è¡ª¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£AKB48¤Î³Ú¶Ê¤Î¤è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½©»³Í³Æà¡Û¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Öºù¥½¥ó¥°¤À¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç»ä¤¬ÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤¿¶Ê¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÀ¤ë¤á¤Ê¶Ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ë¤°¤Ã¤È¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îø°¦¥½¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾õ¶·¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü½é¤á¤ÆÎø¤·¤¿·¯¤¬²£¤Ë¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤È¤«¡¢ÉðÆ»´Û¤Î¥é¥¤¥Ö¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë»ä¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¡ÖAKB48¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£1ÈÖ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÀÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ç¡¢2ÈÖ¤Ïº£¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë»É¤µ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ÖÌ¤Íè¤ò¾å½ñ¤¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢½©¸µ(¹¯)ÀèÀ¸¤¬¤«¤Ä¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿AKB48¤òº£¤Î»ä¤¿¤Á¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦»×¤¦¤È21¼þÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½²Î¤¨¤ë¶Ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤é¡¢¤è¤ê³Ú¶Ê¤Î¤è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·°æºÌ±Ê¡Û¡Ø¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡Ù¤È¤«¥¤¥ó¥È¥í¤¬¥Ô¥¢¥Î¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬¡¢¿À¶Ê¤¢¤ë¤¢¤ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤â¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÆ¤±¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤³¤ì¡¢ÃÆ¤¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¹¤°»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥Ó¤ÇÅ¾Ä´¤¹¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢ºù¤¬°ìµ¤¤Ë»¶¤ë´¶¤¸¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²»ºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÀÚ¤Ê¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½Õ¤é¤·¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î´üÂÔ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÄ¤é¤à¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤È¤¤Ë¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥Ó¤òÃÆ¤à´¶¤¸¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·»þÂå¤ÎAKB48¤ò¸«¤»¤ë¡ÖAKB48½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È 2026¡×
¡½¡½4·î3Æü(¶â)¤«¤é5Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖAKB48½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È 2026¡×¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£21¼þÇ¯ÌÜ¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë°ì¸À¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¬ÌÚ°¦·î¡Û20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡ª¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºòÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈOG¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤ÏÆ´¤ì¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¤«¡£ËÜÅö¤Ë·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Î»þÂå¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤ËAKB48¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤É¤ó¤É¤óÃÎ¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ»¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢21Ç¯ÌÜ¤Ï»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¡Ö¹ÈÇò¡×½Ð¾ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ë¤Þ¤¿¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íß¤¬º£¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥°¥ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹©Æ£²Ú½ã¡ÛOG¤ÎÊý¡¹¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¸ÄÀ¤Î½Ð¤·Êý¤È¤«¤É¤¦¤·¤¿¤éAKB48¤¬¤â¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ë¤«¤È¤«¡¢»ëÌî¤ò¹¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³è¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯Ëö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÏOG¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¡£¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î½éÁªÈ´¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÇAKB48¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿Êý¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½éÁªÈ´¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½©»³Í³Æà¡Û20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤È¤«¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»ä¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ëº£¤ÎAKB48¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤íÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ïº£¤Î»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£»ä¡¢ÎáÏÂ¤Î°®¼ê²ñ½÷²¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÇ¯ÎðÁØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À¤ÎÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¹¥¤«¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·°æºÌ±Ê¡Û20¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êOG¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹AKB48Áü¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò°ì¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OG¤ÎÊý¤«¤é¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£AKB48¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈËèÆü¤¬³Ú¤·¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ò³è¤«¤·¤Æ¤Î¹ñºÝÅª¤Ê³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç²ÎÀ¼¤ÇAKB48¤Î³Ú¶Ê¤òºÌ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»£±ÆŽ¥¼èºàŽ¥Ê¸¡áÌîÌÚ¸¶¹¸°ì¡¡
