¶áµ¦¤ÏÅ·µ¤¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬Áá¤¤¡¡¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬ºÇÀ¹´ü¤Ø¡¡Â¿¤¯Èô¤ÖÆü¤ä¾ò·ï¤Ï?
º£Æü25Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤âÃ»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆîÉô¤Ç¤ÏºÇÀ¹´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«¾å¤¬¤ê¤äµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ëÆü¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë½ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏËüÁ´¤ÎÂÐºö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü25Æü¡¡µª°ËÈ¾Åç¼þÊÕ¤Ç·ã¤·¤¤±«¤Î¶²¤ì¡¡±«¤Î¤¢¤È¤ÏÉ÷¤¬Îä¤¿¤¤
º£Æü25Æü¤Ï¡¢ËÜ½£¤ÎÆî´ß¤ËÄäÂÚ¤¹¤ëÁ°Àþ¾å¤ÎÄãµ¤°µ¤¬¡¢Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÆî´ß¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¹¤¯±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µª°ËÈ¾Åç¤òÃæ¿´¤Ë±«µÓ¤Î¶¯¤Þ¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë¥«¥ß¥Ê¥ê¤òÈ¼¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢±«¤Î¹ß¤êÊý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢±«¤Î¸å¤ÏËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¤¡¡¹â²¹·¹¸þÂ³¤¯¡¡ÀãÊø¤ËÃí°Õ
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ò¼¡¡¹¤ÈÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£27Æü(¶â)¤«¤é28Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤âºÆ¤Ó¤¢¤Á¤é¤³¤Á¤é¤Ç±«¤Î¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£3·î3Æü(²Ð)¤´¤í¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜÉÕ¶á¤ò¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢É÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤Æü¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬15¡î¤òÄ¶¤¨¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Àã¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤äÆüÃæ¤Î¾º²¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀã²ò¤±¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀãÊø¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥¹¥®²ÖÊ´¡¡±«¤ÎÍâÆü¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ
¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½ê¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆîÉô¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±«¤Î¹ß¤ëÆü¤Ï²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬´öÊ¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±«¤ÎÍâÆü¤ÏÃÏÌÌ¤Î²ÖÊ´¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÈô»¶ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¤Î¶¯¤Þ¤ëÆü¤ä¡¢À²¤ì¤Æ¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ëÆü¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÆü¤â¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤µ¤¾Ý¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
26Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢±«¾å¤¬¤ê¤Ç¥¹¥®²ÖÊ´¤ÎÈô»¶¤¬Áý¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3·î1Æü(Æü)¤ÏÀ²¤ì¤Æµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢2Æü(·î)¤Î±«¤ÏÌë¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Î¤¿¤á¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤Êý¤âÈô»¶¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÆü¤ò¶¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£