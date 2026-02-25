au¤«¤é¥¿¥Õ¥Í¥¹¥¹¥Þ¥Û¡ÖTORQUE G07¡×È¯É½¡¢¡ÖStarlink¡×Ä¾ÀÜÄÌ¿®¤äÂÑÅ¥¿åÀÇ½¤ò¿·ÅëºÜ
¡¡KDDI¤È²Æì¥»¥ë¥éー¤Ï¡¢au¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ¡¢µþ¥»¥éÀ½¤Î¡ÖTORQUE¡Ê¥È¥ë¥¯¡Ë G07¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¥¿å¤Ø¤ÎÍî²¼¤âOK¡¢ËÜÂÎÂ¦ÌÌ¤Ï¹õ°ì¿§¤Ç¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤ä¤¹¤¯
¡¡¡ÖTORQUE G07¡×¤Ï¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤é°ú¤Â³¤ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¡¦ÂÑ¾×·âÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢¥·¥êー¥ººÇÂ¿¤È¤Ê¤ë37¹àÌÜ¤Î»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢²á¹ó¤Ê»ÈÍÑ¾ò·ï¤Ë¤ª¤±¤ë¿®ÍêÀ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿°ìÂæ¡£¿·¤¿¤ËÂÑÅ¥¿åÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¥¿å¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤âÆ°ºî¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡£¾å²¼º¸±¦¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥ê¥Ã¥È¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢·ä´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿Å¥¤â¿åÀö¤¤¤ÇÍî¤È¤·¤ä¤¹¤¯¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇÂç¤Ç¿å¿¼5m¤Î³¤Ãæ¤ËÄÀ¤á¤Æ¤âÆ°ºî¤¹¤ë¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤Ï2m¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÂÎ¤Î¥Ð¥ó¥Ñー¤Ï2ÁØ¹½Â¤¤Ç¡¢ÆâÉô¤Ë¿·¤¿¤Ë´Ë¾×ÍÑ¤ÎÆÌ·Á¾õ¤òºÎÍÑ¡£ºÇÂç2.2m¤«¤é¤ÎÍî²¼»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¸³¹àÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËL»ú¤Î¶âÂ°¤Ø¾×ÆÍ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢Â³¤ÇÍî²¼¤µ¤»¤ë»î¸³¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î500²ó¤«¤é2ÇÜ¤Î1000²ó¤Ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤Ï4585mAh¡£Á°¥â¥Ç¥ë¡ÖTORQUE G06¡×¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ÃåÃ¦¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËTORQUE G06ÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½¼ÅÅ´ï¤È¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ª¥êー¥Ö¤Î3¿§Å¸³«¡£¥ª¥êー¥Ö¤Ï¡¢au Online Shop¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ÊÌÇä¤ÎÀµÌÌ¡¦ÇØÌÌ¥«¥Ðー¤È¤·¤Æ¥¤¥¨¥íー¡¢¥Ö¥ëー¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´5¿§¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡USB¥«¥Ðー¤äÀµÌÌ¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É¡¢¾ÃÌ×¤·¤ä¤¹¤¤¥Ñー¥Ä¤Ï¥æー¥¶ー¼«¿È¤Ç¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡£½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Í¥ë°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯1¿§¤Î¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç´°Á´¤Ë¥«¥éー¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
au Starlink Direct¤ËÂÐ±þ¡¢ÀßÄê¤ò°ì³ç¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥×¥é¥¹¡×¤â
¡¡¹âÉé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ÎÇ®¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÆ¨¤¬¤¹¥¢¥ë¥ßÈÄ¶â¤Î¥Õ¥ìー¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¡ÖTORQUE G06¡×¤è¤ê¤âÇ®ÅÁÆ³Î¨¤Î¹â¤¤¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥·ー¥È¤Ç¾å²¼¤«¤é¶´¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ç®³È»¶¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¡£ËÜÂÎ¤ÎÇ®¤ò´Æ»ë¤¹¤ë²¹ÅÙ¥»¥ó¥µー¤Î¿ô¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤«¤é1.4ÇÜ¤ËÁý²Ã¡£ÇÛÃÖ¾ì½ê¤âËÜÂÎ³°³Ô¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TORQUE¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢±ÒÀ±¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄ¾ÀÜÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Öau Starlink Direct¡×¤Î¥Çー¥¿ÄÌ¿®¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£ËÜÂÎ¾åÉô¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢Starlink¤ÈÄÌ¿®¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò¼«Æ°Åª¤ËÁªÂò¤¹¤ë¡ÖASDiv¡×¡ÊAntenna Switching Diversity¡Ëµ»½Ñ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¤ò°Ý»ý¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹âÂ®¡¦ÂçÍÆÎÌ¤Ê5GÄÌ¿®¡ÊSub6¡Ë¤òÇ§¼±¤Ç¤¤ë¡Ö5G+¡×¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥Ô¥¯¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·µ¡Ç½¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÉ»æ¤ä²»ÎÌ¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥Ü¥¿¥óÀßÄê¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á°ì³çÀßÄê¤·¤¿¹àÌÜ¤ò¡¢ÇØÌÌ¥«¥ÐーÎ¢¤Î¥¿¥°¤äÀìÍÑ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥×¥é¥¹¥¿¥°¡ÊÊÌÇä¡Ë¤ËËÜÂÎÇØÌÌ¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ê¿ÆüÍÑ¤ÈµÙÆüÍÑ¤ÎÀßÄê¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤ÎÆâÁõ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Û¥ë¥Àー¤Ë¥¿¥°¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ÆÁö¹ÔÍÑ¥âー¥É¤Ë½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢²èÌÌ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÁàºî¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥Ã¥Á¡×¤È¼êÂÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÁàºî¤Ç¤¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ö¥¿¥Ã¥Á¡×µ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¸å¤Î¡Ö±Æ¾Ã¤·¡×¤ä¼«Æ°¤ÇÆ°²è»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¤¥óÏ¿²è¡×
¡¡¥¢¥¦¥È¥«¥á¥é¤Ï¡¢Ìó5000Ëü²èÁÇ¤Ç¥¯¥¢¥Ã¥É¥Ô¥¯¥»¥ë¥»¥ó¥µー¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤È¹³Ñ¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¡£¤µ¤é¤Ë4cm¤Þ¤ÇÈï¼ÌÂÎ¤Ë´ó¤ì¤ëÌó500Ëü²èÁÇ¤Î¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Î¥»¥ó¥µー¥µ¥¤¥º¤Ï1/1.55¥¤¥ó¥Á¡£Ìë·Ê¤òÄã¥Î¥¤¥º¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ê¥¤¥È¥âー¥É¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥á¥éµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¼«Æ°Åª¤ËÆ°²è»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¤¥óÏ¿²è¡×¤äÆ°¤²ó¤ë»Ò¶¡¤äÆ°Êª¤ò¤È¤é¤¨Â³¤±¤ë¡ÖÆ°²è¥Õ¥©ー¥«¥¹ÄÉ½¾¡×¤òÅëºÜ¡£¤Û¤«¤Ë¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤«¤é±Æ¤ò¾Ã¤¹¡Ö±Æ¾Ã¤·¡×¡¢ËÜÂÎ¤ò·¹¤±¤Æ¤â²è³Ñ¤Ï¿åÊ¿¤òÊÝ¤Ä¡Ö¿åÊ¿°Ý»ý¡×¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¥Õ¥ìー¥à¥¤¥óÏ¿²è¤ÎÍÍ»Ò
º¸¤¬±Æ¾Ã¤·Á°¤Ç±¦¤¬±Æ¾Ã¤·¸å¤Î¼Ì¿¿
¡¡»£±ÆÆü»þ¤ä°ÜÆ°Â®ÅÙ¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤ë¡ÖAction Overlay¡×¤Ï¡¢É÷ÀÚ¤ê²»¤òÄã¸º¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥¯¤ÎÁö¹Ô±ÇÁü¤Ê¤É¤ËÍ¸ú¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ï»Ä¤·¤Ä¤ÄÉ÷ÀÚ¤ê²»¤À¤±¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î×¾ì´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥Þ¥ÎÀ½¤Î¼«Å¾¼ÖÍÑ¥®¥¢¡ÖDi2¡×¤ÈBluetoothÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿Â®¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¡£
²èÌÌÃæ±û²¼¤Ë¥®¥¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¡¢·úÀß¶È¤Ê¤É¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCALS/EC¡×¤Ë½àµò¤·¤¿²òÁüÅÙ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¡ÖÄã²èÁÇ¥âー¥É¡×¡¢Ê£¿ô¤ª¤è¤ÓÊ£¿ôÆ±»þÆÉ¤ß¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¥Ðー¥³ー¥É¥¹¥¥ã¥óµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ TORQUE¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡ÖTORQUE STYLE¡×¤Ë¤Æ¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£±þÊç´ü´Ö¤ÏÈ¯ÇäÆü～5·î31Æü¤Þ¤Ç¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊç¾ò·ï¤Ï¡¢±þÊç»þÅÀ¤Ç¡ÖTORQUE G07¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¡ÖTORQUE STYLE¡×¤Î²ñ°÷¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤ËÆ±¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖTORQUE G07 ¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÅê¹Æ¡×¥á¥Ë¥åー¤Ë¤ÆÍøÍÑ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¼Ì¿¿¤ò1·ï°Ê¾å¿·µ¬Åê¹Æ¤·¡¢ÀìÍÑ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç±þÊç¤¬´°Î»¤¹¤ë¡£±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç500¿Í¤Ë¡¢¿·µ¡Ç½¡Ö¥¿¥Ã¥Á¥×¥é¥¹¡×¤Î¥¿¥°¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ TORQUE¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£