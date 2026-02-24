2月23日、五輪の特別番組『くりぃむしちゅーのTHE★レジェンド ミラノ・コルティナ五輪総集編』（日本テレビ系）が放送された。五輪で激闘を繰り広げた選手が一堂に会したが、番組MCを務めた「くりぃむしちゅ〜」上田晋也の進行に疑問を持たれているようだ。

同番組は、くりぃむしちゅ〜と日本テレビ・水卜麻美アナウンサーがMCを務め、五輪の舞台裏を振り返るもの。

「スタジオゲストで嵐の櫻井翔さん、荒川静香さん、本田望結さんらが出演。さらに、スノーボードの木村葵来（きら）さんや戸塚優斗さん、村瀬心椛（ここも）さん、フリースタイルスキーの堀島行真さんなど、メダリスト11人が登場したのです。

イタリアで現地の海外記者123人に取材し、各競技の名場面を振り返りつつ、『世界を魅了した日本のメダリスト』のベスト15をランキング形式で紹介する内容でした」（スポーツ紙記者）

多くのメダリストを招き、2時間の生放送で大会の舞台裏を振り返った。番組のMCを務めた上田に関して、Xでは

《上田さんさすがだー 生放送とは思えないスムーズな進行で》

といった称賛する声も少なくない。しかし、一方で

《上田さんの話の聞き方が嫌なんだよな。ちょっと小馬鹿にしてるような感じがすごく嫌》

《生放送のオリンピック番組、MCくりーむ上田の選手に対する返しとかコメントが適当すぎて…。選手に失礼じゃない？ってちょっと思ってしまうくらい》

など、不満の声も聞かれていた。番組の主役である五輪選手に対する扱いに疑問を持たれたようだ。

「上田さんが丸刈りヘアーが特徴的な木村さんに対して、ドジャースのムーキー・ベッツさんのスタイルを真似ているのかと尋ね、話題を振りました。木村さんは『そうですね』と答え、今年から丸刈りにしていることを明かすと、『だいぶにわかだな』とツッコミを入れていました。

また、戸塚さんと木村さんが同じスノーボード選手同士、ふだん交流するか質問したところ、2人は会ったときに『金メダリストじゃん』と他愛ないやりとりをすると告白。すると、上田さんは『内容がない会話だな！』とバッサリ切り捨てたのです。

いずれも、鋭い毒舌の “イジり芸” で知られる上田さんらしいツッコミでしたが、人によっては、五輪で活躍した選手を茶化すような印象を受けてしまったのかもしれません」（芸能記者）

2010年からスポーツ番組『Going! Sports＆News』（日本テレビ系）のMCを務め、スポーツ選手と接する機会も多い上田。ただ、今回の番組では “ノリ” が注目されてしまった。

「閉会式を終えたばかりの選手たちが生放送の番組に出演したため、大会の裏話を聞きたい視聴者も多かったことでしょう。番組内で、櫻井さんが本番前のルーティーンについて質問していましたが、上田さんは趣味や髪型などあまり競技と関係のないことにツッコミを入れて、話を広げてしまう場面がありました。

バラエティ番組では、芸人をイジりながら場を盛り上げる上田さんですが、五輪特番でも “バラエティノリ” を持ち込むことに違和感を覚える人もいたようです」（同）

五輪番組での “イジり芸” の連発にお茶の間も困惑してしまったのかも。