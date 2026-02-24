この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士が解説「特に4月は記録的な高温になる可能性」春の3か月予報が示す“異常な暖かさ”と水不足の懸念

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【3か月予報】春は高温 特に暖かいのは○月 太平洋側の少雨はいつまで継続？」と題した動画を公開した。気象庁が発表した最新の3か月予報（3月～5月）を基に、この春は全国的に気温が高くなる見通しであることを解説。「特に4月は場所によって記録的な高温になる可能性がある」と分析し、西日本の太平洋側や南西諸島では少雨傾向が続くため、水不足への注意が必要であると呼びかけた。



松浦氏はまず、北日本から西日本にかけて気温が高い予想となっており、高温の確率が50%以上であると説明。南西諸島についても平年並みか高い予想であるとした。一方で降水量については、西日本の太平洋側や沖縄・奄美で「少雨」の確率が40～50%と高く、この冬から続く雨が少ない状態が春の前半を中心に継続する見込みだ。その背景にあるメカニズムとして、松浦氏は専門的な天気図を用いて解説。「ラニーニャの傾向からエルニーニョの傾向へとだんだんと変わっていく」過渡期にあるとしつつ、フィリピンの東側で海面水温が高く対流活動が活発であることを指摘した。これにより偏西風が日本付近で北に蛇行しやすくなり、大陸からの寒気の流入が弱まるという。さらに、日本の南側に高気圧、北側に低気圧が位置する「南高北低型」の気圧配置になりやすく、南から暖かい空気が流れ込みやすい状況が整っていると分析した。また、高気圧の縁を回って入る北東風の影響で、西日本の太平洋側には湿った空気が入りにくい状況も重なっている。



松浦氏は、この春は全体を通して高温傾向が間違いなく、特に西日本ではまとまった雨が降りにくい状況が続くと結論付けた。3月には一時的な寒の戻りもあるものの、4月に関してはアンサンブル予報のデータの多くが高温側に大きく振れており、記録的な高温への警戒感を示している。農作物の管理や水不足への備えが必要であるとし、これから夏に向けての天候の推移にも引き続き注視が必要だとしている。