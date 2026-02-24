この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」が「【金融市場混乱】ブルー・アウルがプライベート・クレジット・ファンドの解約停止！」を公開した。この動画では、米国の大手資産運用会社ブルー・アウル・キャピタルの一部ファンドで発生した解約停止措置を取り上げ、急拡大を続けるプライベート・クレジット市場に潜むリスクと、それが市場全体に波及する懸念について詳しく解説している。



モハP氏はまず、プライベート・クレジット・ファンドについて「投資家から集めた資金で未上場の企業などへ融資を行う」仕組みだと定義する。リーマンショック以降、銀行がリスク回避のために融資を控える中、その隙間を埋める形で台頭し、市場規模は1.8兆ドル（約280兆円）にまで拡大した。しかし今回、ブルー・アウル・キャピタルが顧客からの解約請求に対応できず、解約を停止したことが判明。同氏はこれを市場の危険信号である「炭鉱のカナリアなんじゃないか」と表現し、市場がざわついている現状を伝えた。



解説の核心は、このファンドが抱える「流動性の欠如」と「不透明性」にある。上場株と異なり、未上場企業への融資は即座に売却して現金化することが極めて困難だ。モハP氏は「急に投資家から解約したいと言われたときに、売却ができない」という構造的な弱点を指摘する。さらに、融資先の財務情報は世に出てこないため、「今ポートフォリオがどうなっているかなんて外からは全くわからない」とし、正確なリスク把握が困難である点を強調した。また、AIの進化により融資先のソフトウェア企業の競争力が低下している可能性にも触れている。



動画の終盤では、日本の金融機関が手数料収益を目当てに、こうした中身の分かりにくい商品を個人投資家に広く販売している現状にも言及。「よく分からなくて投資しているような投資家」が不安から一斉に解約に走れば、ファンドは資産の投げ売りを迫られ、市場崩壊を招きかねないと警鐘を鳴らす。モハP氏は「遅かれ早かれ問題になる可能性が高い」と述べ、不透明な商品の個人販売自体が間違いではないかと疑問を呈して締めくくった。