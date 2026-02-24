こんなのあったの！？！？【ミスド】知る人ぞ知る♡「ネットオーダー限定ドーナツ」

【ミスタードーナツ】では店頭で並ぶドーナツの他に、知る人ぞ知る「ネットオーダー限定ドーナツ」もあるんです。いつもとはまた違った味わいが楽しみたい時にうってつけ。気になるドーナツを買って、食べ比べを楽しむのも良さそうです。今回はチョコ系からクリーム系まで、現在4種類あるネットオーダー限定品をご紹介します。

甘さ控えめ！？「たっぷりチョコファッション」

お馴染みの「オールドファッション」生地に、チョコをかけたプチ贅沢なこちら。@megumiko_maniaさんによれば「甘さ控えめチョコで意外とシンプル」とのこと。甘いカフェオレやティーラテのお供にも良さそうです。

食後にも良さそうな「ストロベリー & チョコファッション」

ストロベリーチョコとチョコを合わせた、欲張りにぴったりのドーナツ。ベースはオールドファッションで、フルーティーで華やかな味わいが良いアクセントとして楽しめそうです。食後のデザートにも食べやすいかも。

疲れを癒したいティータイムに「カスタード & エンゼルクリーム」

ふっくらと厚みのある生地が嬉しいこちら。公式サイトによれば「ホイップクリームとカスタードクリームを絞りサンド」とのことで、まろやかで優しい味わいが楽しめそうです。生地は「ふんわりくちどけ食感のイースト生地」で、疲れを癒したいティータイムにぴったりかも。クリーム好きの人におすすめしたい一品です。

左右で異なるデコレーション！「ダブルクリームフレンチ」

「フレンチクルーラー」生地がベースのこちら。片側にチョココーティング、もう片側に線がけデコレーションした豪華な一品に仕上がっています。公式サイトによると生地の中には「ホイップクリームとカスタードクリームを絞り」と、贅沢仕様。外側のデコレーションの違いによって、食感の変化も楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino