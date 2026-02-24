¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥Ã¥É¤Ç¤Ï¡×¹áÀî¿¿»Ê¡¢¼ç¿³¤Ø¤Î¡È°ÛµÄ¡É¤ÎÇï¼ê¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡Ö¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡×¡ÖÅÜ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ê¤¤¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Û¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå 1¡Ý2 ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ê2·î22Æü¡¿¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û»ê¶áµ÷Î¥¤Ë¶á¤Å¤¤¤ÆÇï¼ê
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎMF¹áÀî¿¿»Ê¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎÄ¾¸å¤ËÉÔÉ¬Í×¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¸«Éñ¤¤¡¢¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤ò¿á¤¤¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ë¡ÈÇï¼ê¡É¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â»¿ÈÝÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2·î22Æü¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤Î¥»¥ì¥Ã¥½Âçºåvs¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»î¹ç¤Ï90+5Ê¬¤ËÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«2Ê¬¸å¤Ë¹Åç¤ÎMFÅì½Ó´õ¤¬·àÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ2¡¼1¤È¤·¤¿¡£
¡¡CÂçºå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Åì¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ëÄ¾Á°¤ËDFÅÐÎ¤µýÊ¿¤¬¹Åç¤ÎMF¾¾ËÜÂÙ»Ö¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ÎËö¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¼ç¿³¤ËÌÔ¹³µÄ¡£VAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤Ç¤Î³ÎÇ§¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¹Åç¤Î¥´¡¼¥ë¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ÆCÂçºå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¬ºÆ³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿³¤¬¥×¥ì¡¼ºÆ³«¤ÎÅ«¤ò¿á¤¯¤È¡¢¹áÀî¤ÏGK¤Ë¥×¥ì¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¹Åç¤ÎFWÃæÂ¼ÁðÂÀ¤ò¼ê¤ÇÅÝ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÎÈ½Äê¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¹áÀî¤ÏÄ©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤òÃ¹¤¨¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÊâ¤ß´ó¤ê¡¢´éÁ°¤ÇÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡Éî¿«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹áÀî¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ç¿³¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¡£¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¤â¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤ÇÈï¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ÎÌÚ¾ì¾»Íº»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°ÛµÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥¤¥¨¥í¡¼¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤ÎÁª¼ê¤Ï¡£¥Õ¥¡¥¦¥ë¤«¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÈùÌ¯¤ÊÈ½Äê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¹áÀî¤Î¿´¶¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¤ß¤»¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢SNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥Õ¥¡¡¼¥ë¤·¤Æ¿³È½¤ËÇï¼ê¤Ï¹ó¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤ä¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ê¤È¡×¡Ö¹áÀî¤Î¤â¤í¥Õ¥¡¡¼¥ë¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤Û¤ó¤Þ¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¹áÀî¤¬ÅÜ¤ë¤Î¤âÌµÍý¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¤À¤è¡×¤ÈÍÊ¸î¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿³È½¤Î¥ì¥Õ¥§¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ¤¹¤ëÈéÆù¤Î°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤¿¡ÈÇï¼ê¡É¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¡ÖÉî¿«¹Ô°Ù¡×¤È¤·¤ÆÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï·Ù¹ð¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¿³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ê¡¢¹Åç¤¬2¡¼1¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë