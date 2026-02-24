この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「中古マンションを買って、自分好みにリフォームしたい！」そんなワクワクした気持ちで物件を探している方も多いはず。でも、実は意外なところに「トラブルの種」が潜んでいるんです。

それが「リフォーム細則（工事細則）」です。

今回は、さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんと、さくら事務所のグループ会社である、らくだ不動産株式会社の不動産エージェントで、自身のマンションで理事長も務める鈴木成禎さんが解説する「リフォームの知られざるリスクと対策」をまとめました。

■ なぜ「リフォーム細則」がそんなに重要なのか？

比較的新しいマンションにはしっかりしたルールがありますが、1990年代以前の古いマンションだと、リフォームに関する規定が「わずか数行」しかないことも珍しくありません。

株式会社さくら事務所の山本直彌さんは、「ルールが曖昧だと、工事後に騒音や振動で隣人とトラブルになった際、承認した理事長まで責任を問われ、精神的に疲弊してしまうケースがある」と警鐘を鳴らします。

「人と不動産のより幸せな関係を追求する」株式会社さくら事務所の視点から、未然にトラブルを防ぐための7つのポイントをチェックしてみましょう。

■ プロが教える！リフォーム工事7つの防衛策

リフォームを検討中の方も、マンションの管理組合の方も、以下の7つのポイントがルール化されているか確認してみてください。

● 1. 提出書類と期限の明確化

「あらかじめ届け出ること」という曖昧な表現はNG。「2週間前までに、この書類を出す」と誰が見てもわかる基準が必要です。

● 2. 工事時間の厳格なルール

在宅ワークが増えた今、騒音トラブルは深刻です。土日の工事可否や、朝晩の時間を明確に決めましょう。

● 3. 承認フローの確立（外部専門家の活用）

専門知識のない理事長が工事図面を判断するのは困難です。「外部の専門家に調査を委託できる」という規定があると安心です。

● 4. 工事中の遵守事項（養生や喫煙など）

エレベーターの養生や、工事職人のタバコのポイ捨て・臭い対策など、現場の振る舞いまで細かく定めます。

● 5. 立ち入り調査の規定

万が一、勝手に構造壁（壊してはいけない壁）を壊している疑いがある場合、理事会が室内を確認できる権限を持っておく必要があります。

● 6. 工事報告書の提出義務化

配管をどう変えたかなどの履歴を残すことは、将来のメンテナンスや売却時に非常に有利に働きます。

● 7. 施工基準の明確化（表形式がベスト）

「クロスの張り替えは届け出不要だが、ユニットバス交換は承認が必要」など、工事の種類ごとにOK・NGを一覧表にしましょう。

■ よくある疑問！Q&A形式でチェック（FAQ）

Q. 管理会社はリフォーム内容を細かくチェックしてくれないの？

A. 基本的に管理会社は「共用部分」の管理が仕事。専有部内のリフォーム内容（材質が基準を満たしているか等）まで細かく精査してくれるケースは稀です。

Q. 仲介会社はリフォームのルールを教えてくれる？

A. 残念ながら「売って終わり」で、住んだ後のリフォームルールまで詳しく調べてくれない担当者も多いのが実情だそうです。

Q. ホームインスペクションと関係あるの？

A. 株式会社さくら事務所が提供する「ホームインスペクション（住宅診断）」は、購入前に建物の状態を把握するもの。リフォーム前に診断を受けることで、どこを直すべきか、どの程度の工事が必要かが明確になります。



■ 後悔しないリフォームへの3ステップ

● STEP 1：購入・工事前に「リフォーム細則」を管理組合から取り寄せる

● STEP 2：ルールが曖昧なら、管理会社や専門家に運用の実態を確認する

● STEP 3：必要に応じて、第三者の視点を持つ株式会社さくら事務所のような専門家に相談する

