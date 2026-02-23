"裸芸"で一世を風靡した人気芸人が、かつてプロ野球・日本ハムファイターズの入団テストに合格していたという驚きの伝説を明かし、スタジオに衝撃が走った。

【映像】美女と共に…人気芸人、”過激すぎる”裸芸（実際の様子）

同番組は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。

2月20日の放送回では、たけし軍団の一員として数々の過激なロケに挑んできた井手らっきょが登場。「令和では完全アウト!! 裸芸レジェンド芸人しくじりSP」と題し、自身の裸芸が引き起こした数々のしくじり劇を授業。授業には、担任のオードリー・若林正恭、レギュラー生徒のハライチ・澤部佑、平成ノブシコブシ・吉村崇、そのほか生徒として伊集院光、福留光帆、森脇梨々夏が参加した。

陸上の金メダリストや競走馬と競って勝利するなど、芸能界屈指の身体能力を誇る井手。その原点は野球にあるという。そんな井手は、かつて番組の企画も兼ねて日本ハムファイターズのプロ入団テストに挑戦した過去を振り返った。

これに対し、野球通として知られる伊集院光は「これ、すごい伝説なのよ」と補足。番組企画とはいえ、その実力は本物で「年齢基準からすると獲ることはできないけど（実力は合格）」と言われるハイパフォーマンスを見せたという。

「あの時もう30歳近かった」と語る井手だが、事実上の“合格”通知を受けていたことに、オードリーの若林正恭は「野球選手になれたわけじゃないですか！」と驚愕。井手は「名誉だけいただきました」と語り、そのポテンシャルの高さを見せつけた。