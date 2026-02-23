チザムJr.は今季終了後にFA

ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手の発言が波紋を呼んでいる。米メディア「ドジャース・ビート」のコディ・スネイブリー記者は、次のオフにドジャースと契約するか聞かれたチザムJr.が「ドジャースに行く前に、どちらかというとエンゼルスに行きたい。自分の力で勝ちたい。ドジャースに行くより自分で（成功を）掴みたい」と話したことを伝え、「時間が勿体ないから言っておいてあげる。彼らも君を必要としていないよ」と指摘した。

これまでも数多くの言動が“問題児”とされるチザムJr.。昨年8月には一塁走者に出るも打球から目を話して不用意に塁間を歩き、内野フライに帰塁できずにアウトに。10月の地区シリーズでは第3戦であくびをする姿が中継映像に抜かれてファンの怒りを呼び、第4戦では7回に2失点に繋がる痛恨の失策を犯してチームは敗退した。

米メディア「スポルティング・ニュース」のビリー・ヘイエン記者も、「ジャズ・チザムJr.がドジャースとの契約について信じられないほど率直なコメントを残した」として発言に注目。「見出しをたくさん生み出してくれる」と失笑し「このコメントを残したので、ドジャースファンは直ぐに彼のファンにはならないだろう」と厳しかった。

ファンからは「お断りします」「意見は尊重するけど、口を慎むべきだ」「この男は好きになれない」「ドジャースが君を欲しいと思ったの？」「ドジャースは君に興味ない」「自分が決められると思っているところが面白い」「こいつは負け犬だし、クラブハウスの問題児だ」「痛い奴」「私たちは君を必要としていません」と辛辣な反応が相次いだ。（Full-Count編集部）