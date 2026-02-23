ママさんが帰宅したら、シニア犬がダッシュでお出迎えしに来てくれて…？愛にあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で7万6000回再生を突破。「可愛すぎる」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：家に帰ると『12歳のおばあちゃん犬』が走ってきて…涙が出るほど愛おしい『おかえりなさい！』】

シニア犬のお出迎え

TikTokアカウント「chibitoissyo」には、12歳のタイニープードル「ちび」ちゃんの日常が投稿されています。この日、ママさんが外出先から帰ってきたら、ちびちゃんが「おかえり～！」と玄関まで走ってきたそう。シニア犬とは思えぬスピードでお出迎えしにきてくれるところに、大きな愛を感じます。

ちびちゃんは床に座っているママさんに飛びついて、嬉しそうにしっぽをフリフリしていたかと思うと、「く～ん」と不満げな鳴き声を上げたとか。どうやら「僕を置いてどこ行ってたの？」と文句を言っているよう。ママさんは急いで帰宅したのですが、それでも寂しくて仕方なかったのでしょう。

愛にあふれた光景が尊い

ママさんはちびちゃんに全力でお出迎えしてもらえたことが嬉しくて、自分も全力の愛情表現で応えることに。まずはちびちゃんをお膝の上で抱っこし、「ただいま」と伝えながら優しくナデナデ…。

一度ちびちゃんをお膝から下ろしたら「もっと構って！」と甘えてきたので、今度は覆いかぶさるようにしてぎゅっとハグするママさん。相思相愛な2人の姿が、あまりにも尊いです。

子犬のように大はしゃぎ！

ママさんがパッと体を離すと、ちびちゃんは「嬉しくてじっとしていられない！」とばかりにダッシュで去っていったそう。そしてママさんが両手を広げて待っていたら、元気よく走って戻ってきて、再び甘え始めたとか。

その後もちびちゃんは、ママさんに甘えてはダッシュすることを繰り返し、まるでやんちゃな子犬のように大はしゃぎ！その可愛すぎる姿を見て、ママさんは疲れが吹き飛んでしまったそうですよ。

この投稿には「可愛いさが反則級」「天使じゃん！！」「ネジ回したら吹っ飛んでくおもちゃみたいw」「画面越しでも疲れ吹き飛ぶ」といったコメントが寄せられています。

ちびちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「chibitoissyo」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chibitoissyo」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。