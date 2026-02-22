アップルの「iOS 27」では、内部コードの最適化により「iPhone」のバッテリー駆動時間が向上する可能性が浮上しました。

米ブルームバーグによれば、iOS 27ではOS内部のコードのクリーンアップ（整理・最適化）が行われるとのこと。これは数年前のMac OS「Snow Leopard」で行われたアップデートと似ており、古いコードの削除、既存機能の書き直し、パフォーマンス向上のためのアプリのアップグレードが含まれます。

これにより、iOS 27の反応は改善し、ユーザーが体感できるバッテリーの持続性の向上につながる模様。さらにiOS 27では、インターフェースの微調整も計画されているようです。

iOS 27のコードのクリーンアップは、もう1つの大きな優先事項である「AI機能の向上」と並行して進められています。2024年6月に発表された「刷新されたSiri」はリリースが度々延期されており、その一部は「iOS 26」ではなくiOS 27で提供される見込みです。

今後、アップルは新型iPhoneだけでなく「折りたたみiPhone」も投入する予定。そのような新機構の製品でiOS 27の活躍が期待されます。

Source: MacRumors

The post iPhoneのバッテリー、iOS 27でもっと長持ちする？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.