Image: EMINAL

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

小さい子どもたちとのお出かけ、例えば近所の公園に行くだけでも荷物がたくさん必要なことも。しかも遊び疲れた帰り道には抱っこせがまれがち……。

そんな子連れ外出のあるあるを解決してくれるのが、現役保育士ママが開発した「Hug育バッグ」。子育てに最適化されたショルダーバッグと抱っこ紐が合体しているので、荷物とラクな抱っこを両立できるのがポイントなんですよ。

人気があった前作から使いやすさとカラーを増やして新登場し、先行セールも開催中でしたので詳しく見ていきましょう。

抱っこ＆荷物のお悩み解決！育児に余裕が生まれるヒップシート【第二弾】新カラー登場 【9％OFF】11,739円 詳細をチェック

抱っこがラクになる快適ショルダーバッグ

Image: EMINAL

「Hug育バッグ」は身軽なお出かけをサポートするパパママ向けのショルダーバッグ。身体にフィットしやすい構造のため、アクティブなシーンでも動きにくくならないのが特長のひとつ。

Image: EMINAL

そして何より助かるのが抱っこをラクにするヒップシート兼用という点。耐荷重は30kgあるため、首・腰が座った生後6ヶ月頃から就学前まで使えるそう。

愛すべき子どもたちとのこの距離感をラクに実現してくれるって素敵ですね。

Image: EMINAL

肩口も超ワイドタイプで重量を分散して食い込みを防止。育児では体力も消耗しがちなので、パパママの身体に優しいのも嬉しいかぎり。

片手抱っこも余裕になるので、ドアの開閉や財布の取り出しといった行動もしやすいのだそう。

バッグとしても便利で優秀

Image: EMINAL

抱っこ紐としての機能性だけでなく、育児用バッグとしてもしっかり優秀なのが本製品の魅力。容量は7Lあり、おむつや着替えから飲み物など子どもたちとの外出に必要なアイテムが効率的に収納可能です。

Image: EMINAL

ポケットや収納の設計は現役保育士ママが監修しているのも特長のひとつ。頻繁に取り出すアイテムは手が届きやすい位置に、かさばるアイテムは底部にと育児にしっかり最適化されていますよ。

Image: EMINAL

バタバタするシーンでも荷物へのアクセス性を向上させるため、ファスナーは場所ごとに形状を変えているといった配慮も。慣れればノールックで目的の荷物を取り出せるでしょう。

まだある快適設計

Image: EMINAL

子どもが座る部分はクッション性と滑り止めを両立。

Image: EMINAL

折りたたみ式の背中サポートでホールド力もアップ可能。

Image: EMINAL

ベルトはクイックに調整できるので、パパとママで交代する際もスムーズ。

カラーは5色

Image: EMINAL

カラーはファッションスタイルや好みに合わせて5色から選択可能。子どもを抱っこしていなければシンプルなショルダーバッグなので使いやすそうですね。

Image: EMINAL

育児は大変ですが、抱っこをせがんでくれるのも実は僅かな時間。愛しい子どもとのお出かけをぜひ「Hug育バッグ」で快適かつ楽しいひとときにしてみては？

絶賛子育て中の皆さんはもちろん、これからパパママになる人へのプレゼントにもいいですね。

