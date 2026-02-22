巨人ドラ1左腕が開幕ローテ入りで目指したい「2人のレジェンド」　竹丸和幸が那覇キャンプでも好評価

竹丸への期待は日に日に高まっている(C)産経新聞社

ここまでのキャンプは順調そのもの。十分、及第点と言って良いでしょう。

巨人のドラフト1位ルーキー左腕・竹丸和幸が、開幕ローテーション入りへ好調を持続しています。

広島の崇徳高校、城西大学から社会人野球の鷺宮製作所に入社後、大きくステップアップを遂げたサウスポーは、昨秋のドラフト会議で巨人の1位指名を受け、即戦力としてプロ入りしました。

アマチュア野球の取材歴が長いスポーツライターは言います。

「大学までは無名だった遅咲き左腕です。社会人でレベルアップし、アマ球界屈指のサウスポーに成長しました。先発左腕が補強ポイントだった巨人は、ドラフト前に『1位・竹丸』を公表してまで、獲得にこだわった。もし事前公表してなければ、少なくてもあと1球団に1位指名の可能性があり、競合になったことでしょう」

2月15日に沖縄セルラースタジアム那覇で行われた広島との練習試合では、2回を2安打無失点と好投し、堂々の対外試合デビュー。イニング数、球数を増やしていきながら、開幕ローテの一角に食い込むことが、当面の目標になりそうです。