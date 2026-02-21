¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù2026Ç¯·à¾ì¸ø³«·èÄê¤«¤é¡Ø·à¾ìÈÇ µ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ ÂèÆó¾Ï¡Ù¡Ø¸¶¿À¡Ù¡Ø³è·â Åá·õÍðÉñ¡Ù¤Þ¤Ç¾ðÊóÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Îufotable¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥ë¸ø³«
¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Ò¡¦ufotable¤¬¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥ë¤òYouTube¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½´ë²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºîÉÊ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ufotable ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥ë - YouTube
¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë³ÆºîÉÊ¤Î±ÇÁü¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÊÌ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¡ÖFate¡×¤Îufotable¤¬¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Î¥Ù¥ë¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡×¤ò·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½ - GIGAZINE
¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼PVÂè2ÃÆ - YouTube
ufotable¤Ï¡Ø¶õ¤Î¶³¦¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØFate/Zero¡Ù¡¢¡ØFate/stay night [Unlimited Blade Workd]¡Ù¡¢·à¾ìÈÇ¡ØFate/stay night [Heaven's Feel]¡Ù3Éôºî¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎTYPE-MOONºîÉÊ¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤Ï2026Ç¯¸ø³«¤Ç¡¢Â³Êó¤¬2026Ç¯½Õ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖËâË¡»È¤¤¤ÎÌë¡×ºÇ¿·±ÇÁü - YouTube
¤Þ¤¿¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤¬IMAX¤äScreenX¤â´Þ¤á¤ÆÀä»¿¸ø³«Ãæ¤Î¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¡¦襧Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¤Ëµ´»¦Ââ¤ËÆþÂâ¤¹¤ë¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤«¤éÁ´ÊÔ¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤ÇºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊüÁ÷¤Ï2026Ç¯4·î5Æü(Æü)9»þ30Ê¬¤«¤é¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×IMAXÆÃÊÌ¾å±ÇÈÇÍ½¹ð / SCREENXÍ½¹ð / ¥·¥ê¡¼¥ºÁ´ÊÔºÆÊüÁ÷·èÄê±ÇÁü - YouTube
ÆÁÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó vol.30¡×¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9Æü(·î)¤Ë¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó vol.30 ¼¡²ó¾ðÊó²ò¶Ø¥à¡¼¥Ó¡¼ - YouTube
2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó vol.29¡×¤ÎÍÍ»Ò¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó Vol.29¡×Á´µ»ö°ìÍ÷¤Þ¤È¤á - GIGAZINE
ufotable¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¡¦ufotable Cafe¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡Öufotable Cafe TO GO¡×¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯2·î¤Ï20Æü(¶â)¤«¤é23Æü(·î)¤Þ¤Ç¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÁÒÉß¤Ë½ÐÅ¹Ãæ¤Ç¤¹¡£
ufotable Cafe TO GO - 47Complete Journey Á´¹ñ½ä¶ÈÃæ¥à¡¼¥Ó¡¼ - YouTube
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿Íµ¤RPG¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º¥ª¥Ö¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï30¼þÇ¯¡£ufotable¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÇOVA¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¥¢ THE ANIMATION¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¼¥¹¥Æ¥£¥ê¥¢ ¥¶ ¥¯¥í¥¹¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2026Ç¯4·î3Æü(¶â)¤Ë¾ðÊó²ò¶Ø¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ø¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö¡Ù¥·¥ê¡¼¥º 30¼þÇ¯ ¼¡²ó¾ðÊó²ò¶Ø¥à¡¼¥Ó¡¼ - YouTube
°ÊÁ°¤Ï¡¢°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥¤¥ë¥º ¥ª¥Ö ¥¼¥¹¥Æ¥£¥ê¥¢ ¥¶ ¥¯¥í¥¹¡×¤ÈÆÁÅç»Ô°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥°¥Ã¥º¤ä¥ß¥¯¥ê¥ª¤ÎÍá°á¤âÅÐ¾ì - GIGAZINE
¤µ¤é¤Ë¡ÖFuture Project¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¸¶¿À¡Ù¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ ÂèÆó¾Ï¡Ù¡Ø³è·â Åá·õÍðÉñ¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¸¶¿À¡Ù¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥²¡¼¥à²ñ¼Ò¡¦miHoYo¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥ÉRPG¤Ç¡¢2022Ç¯¤Ëufotable¤È¤ÎÄ¹´ü¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÏÆ°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥ë¥ÉRPG¡Ö¸¶¿À¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤¬·èÄê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî²ñ¼Òufotable¤È¤ÎÄ¹´ü¥³¥é¥Ü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È - GIGAZINE
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤Ï¡¢È¯É½Åö½é¤«¤é»°Éôºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡ÙÆÃÊó±ÇÁü¸ø³«¡¢»°Éôºî¤ÇÌµ¸Â¾ë·èÀï¤Ø - GIGAZINE
¡Ø³è·â Åá·õÍðÉñ¡Ù¤Ï¡¢EXNOA¤È¥Ë¥È¥í¥×¥é¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶¥²¡¼¥à¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤Î¤¦¤Á¤Î1ºîÉÊ¤Ç¡¢2017Ç¯²Æ¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë·à¾ìÈÇÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢2022Ç¯¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ¯É½PVÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³«¼¨¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ä¤¤â¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·à¾ìÈÇ¡Ö³è·â Åá·õÍðÉñ¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈ¯É½PV Âè£²ÃÆ - YouTube