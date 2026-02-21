¸ÞÎØ¤ÎÏÃÂêÈþ½÷¡¢Î¦¾å¤Ç¤â¡È¾×·â²óÅ¾¡É¡¡Ìîµå³¦¤Ç¤â¾×·â¡ÄÊÆµ¼Ô»×¤ï¤º¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÌÜ¤Îºø³Ð¡×
¸ÞÎØ½÷²¦¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¸ÀµÚ
¡¡MLB¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸½¤ì¤¿¸ÞÎØ½÷²¦¤ËÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ïµå¼°¤¬¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¸ÞÎØ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇMLB¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬²áµî¤ÎÅêµåÆ°²è¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÍ¼±¼Ô¤âÈ¿±þ¤·¡¢Î¦¾å¤Ç¤Î¸«»ö¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÌÜ¤Îºø³Ð¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹ÂÐ¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç¤Î»Ïµå¼°¤À¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö26¡×¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥ê¥¦¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¾¯¤·Á°¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î2²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤È¤Ê¤ë¡È¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡É¤òÈäÏª¡£¡ÈÃåÉ¹¡ÉÄ¾¸å¤ÇÂÎÀª¤¬Êø¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¸«»ö¤Ê¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¡¢µå¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥¦¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¡¢19Æü¡ÊÆ±20Æü¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç°µÅÝÅª¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ÆµÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¿Í½÷À¤È¤·¤Æ¤Ï2002Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë²÷µóÃ£À®¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢MLB¸ø¼°¤âÅö»þ¤Î»Ïµå¼°¤ò¡Ö¤³¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¶â¥á¥À¥ëµé¤À¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆºÆ¤Ó¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦½÷²¦¤Î°Û¼¡¸µ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¡¢¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡×¤Î¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥³¥Ê¡¼¡¦¥»¥ó»á¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÉ¹¤Î¾å¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤Î¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Î¦¾å¤Ç¿Í´Ö¤¬¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë²óÅ¾¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÜ¤Îºø³Ð¤Î¤è¤¦¤À¡×¤È¶ÃØ³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë