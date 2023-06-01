ゲームの最新セール情報まとめ！ 「龍が如く8」70%オフ、「モンハンワイルズ」45%オフなど【2月21日更新】「D3PUBLISHER SALE」では「地球防衛軍6」が56%オフ
旧正月のタイミングということもあり、さまざまな場所でセールが開催されている2月後半。主要ストアで実施されているゲーム関連のセール情報を、まとめてお届けしたい。
ニンテンドーeショップでは、シリーズ初のおすそわけ通信で2人プレイに対応した「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」がセール対象になっている。またPlayStation Storeでは「モンスターハンターワイルズ」や「Neva」などのセールが実施中。
さらにSteamでは「SEGA 午年セール」、「Capcom パブリッシャーセール」、「D3PUBLISHER SALE」などのセールが開催されている。
ニンテンドーeショップ
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど～さま！ Nintendo Switch 2 Edition」
6,930円→5,821円（16%オフ）
セール期間：3月8日23時59分まで
たまごっちの世界で夢を育てるおみせやさんごっこゲーム。虫歯を治療する「はいしゃさん」、ぴったりのめがねを作る「めがねやさん」、注文に合わせてスイーツやドリンクを並べる「アフターヌーンティーやさん」など、さまざまなおみせやさんを楽しめる。また、シリーズ初のおすそわけ2人プレイができるおみせやさんも登場している。
□ニンテンドーeショップのセールページ
PlayStation Store（PS5/PS4）
「旧正月セール」
期間：2月25日23時59分まで
【注目タイトル】
・「モンスターハンターワイルズ」
8,990円→4,944円（45%オフ）
2025年2月に発売された「モンスターハンター」シリーズの最新作。進化したハンティングアクションと、没入感のある狩猟体験を楽しめる。またデラックスエディションとプレミアムデラックスエディションもセール中で、それぞれ45%オフとなっている。
□「旧正月セール」のページ
「1,500円以下セール」
期間：2月25日23時59分まで
【注目タイトル】
・「Neva」
2,310円→1,155円（50%オフ）
「GRIS」開発チームが送る、感情豊かなアクションアドベンチャーゲーム。トラウマを持つ女性・Albaが、好奇心の強い子オオカミと共に危険な旅を行ない、絆を築き上げていく。
□「1,500円以下セール」のページ
「PlayStation Indies」
期間：2月25日23時59分まで
【注目タイトル】
・「No Man's Sky PS4 & PS5」
6,050円→2,420円（60%オフ）
自動生成される広大な宇宙を舞台とした探索ゲーム。自由度の高さが特徴で、資源を収集する「探索」や敵対者との「戦闘」、旅を有利に進める「売買」など、さまざまな行動を取ることができる。
□「PlayStation Indies」のページ
□PS Storeのセールページ
Steam
「SEGA 午年セール」
期間：2月27日3時まで
【注目タイトル】
・「龍が如く8」
9,680円→2,904円（70%オフ）
どん底から這い上がる男・春日一番と人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬の2人を主人公としたRPG。よりパワーアップしたバトルや、シリーズ初の海外ステージ「ハワイ」ならではのプレイスポットを楽しめる。
□「SEGA 午年セール」のページ
「Capcom パブリッシャーセール」
期間：2月27日3時まで
【注目タイトル】
・「BIOHAZARD RE:4」
4,990円→1,996円（60%オフ）
「バイオハザード4」のリメイク作品。ラクーン事件から6年後、エージェントとなったレオン・S・ケネディに大統領令嬢の救出任務が舞い込み、“狂気”に支配された地へと足を踏み入れる。
□「Capcom パブリッシャーセール」のページ
「D3PUBLISHER SALE」
期間：2月24日2時まで
【注目タイトル】
・「地球防衛軍6」
8,980円→3,951円（56%オフ）
異星生命体と“全地球防衛機構軍”EDFの戦いを描いた「地球防衛軍5」のその後を描いたアクションシューティング。プレーヤーは一兵士となり、無数に襲い来る巨大な敵を殲滅し、地球の平和を守っていく。シリーズ史上最大のミッション数と、武器/兵器を収録しており、最大4人までのオンライン協力プレイに対応している。
□「D3PUBLISHER SALE」のページ
