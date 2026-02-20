THE SUPER FRUITが、配信シングル「恋はメリーゴーランド」のMVを公開した。

MVは、“チグハグ大人になりました”をテーマに、これまでのスパフルから“ちょっと大人びた姿”を表現した映像内容になっているという。冒頭「愛してるゲーム」をするシーンから始まり、背伸びしたデートに挑むコミカルな姿や、ダンスシーンではキレキレに踊る姿など、1本のMVの中でスパフルの様々な表情を楽しむことができるとのこと。

◆ ◆ ◆

◾️MV監督 コメント

MVのテーマは「恋は、頭の中で回っている」。演劇的なレストランを舞台に、ままならない恋を反芻し、妄想へと没入していく心理を映像化しました。少し大人びたメンバーの“今”の表情も見どころ。楽曲と共鳴し、回り続けて止まらない恋の感覚をぜひお楽しみください！

◆ ◆ ◆

◾️小田惟真 コメント

「チグハグ、大人になりました」という新コンセプトにぴったり合うMVになっています！見どころはイントロや間奏部分で好きな人を待っている演技です。7人それぞれの個性が見れると思うのでぜひ7回見てコメントに感想送ってね！！

◆ ◆ ◆

◾️田倉暉久 コメント

今回のミュージックビデオはオシャレな中にコミカルな要素が所々に織りまぜられている最後まで飽きないものになっています。見る時は一人一人の表情、仕草の細かいところに注目してみて下さい。

◆ ◆ ◆

◾️星野晴海 コメント

頭の中でメリーゴーランドがぐるぐる回るような、恋にドキドキ、ソワソワするスパフルに注目なMVです！

◆ ◆ ◆

堀内結流 コメント

◾️ついにミュージックビデオが公開です！

なんと言ってもこのオシャレな雰囲気と今回の衣装がとてもとても合っているので７人それぞれの表情に注目です！

◆ ◆ ◆

◾️松本勇輝 コメント

「恋はメリーゴーランド」は、これまでとは少し違う大人な雰囲気の楽曲です。

MVでは、背伸びしている僕たちの姿も描かれつつ、ダンサブルでコミカルな世界観になっています。細部まで楽しんでもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️鈴木志音 コメント

新曲『恋はメリーゴーランド』のMVが公開されました！

『チグハグ』よりも大人っぽくなった僕ら。どこか初デートで緊張している姿や大人ぶりたい恋愛ソングになっています！素敵な大人の世界へ行ってらっしゃい！

◆ ◆ ◆

◾️阿部隼大 コメント

恋はメリーゴーランドのミュージックビデオが公開されました！今の僕たちだからこそ出来る少しクールに魅せる場面や、コミカルに表現している場面など色んな要素が詰まったMVになっているので、是非たくさん見てください！

◆ ◆ ◆

また今作の楽曲提供は、Da-iCE・花村想太、MEG.ME、Louisのトリプルタッグとなっている。メロディアスでクセになるサウンドに、スパフルらしい遊び心満載なキャッチーな作品に仕上がっているという。

そして、2026年12月12日には自身最大規模のワンマン公演＜THE SUPER FRUIT WORLD2026＞を東京・両国国技館での開催も発表された。なお、5月には5都市を巡るホールツアー＜THE SUPER FRUIT「ONE FLOWER HALL TOUR2026」＞開催も控え、さらなる新曲リリースも年内多数予定だ。

Screenshot

◾️「恋はメリーゴーランド」

2026年2月14日 リリース

配信：https://supafuru.lnk.to/kwmgr 作詞：MEG.ME, 花村想太

作曲：MEG.ME, Louis, 花村想太

編曲：MEG.ME, Louis

◾️＜天空の遊園地『THE SUPER FRUIT WORLD 2026 in 両国国技館』＞ Screenshot 公演日程：2026年12月12日（土）東京・両国国技館

時間：開場16:00 / 開演17:00 ▼チケット

SNS先行URL：https://l-tike.com/supafuru/

＜券種＞

アリーナ席（プレミアム特典付） 14,500円

アリーナ席 8,800円

ファミリー席（升席＆プレミアム特典付） 14,500円

ファミリー席(枡席) 8,800円

スタンド席 7,800円

※全席指定席

※プレミアム特典付：“終演後のお見送り会”と“限定グッズ3点程度”付き / 規定枚数に達し次第終了

※年齢制限：未就学児童はチケット不要、膝上鑑賞可。（保護者と同時入場により入場可）。またお席が必要な場合はチケットが必要です。

※枚数制限：お一人様4枚まで

◾️＜THE SUPER FRUIT「ONE FLOWER HALL TOUR2026」＞ 2026年

【愛知】5月4日（月・祝）アマノ芸術創造センター名古屋

【兵庫】5月5日（火・祝）神戸朝日ホール

【東京】5月8日（金）SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

【福岡】5月24日（日）福岡トヨタホール スカラエスパシオ

【宮城】5月30日（土）仙台銀行ホールイズミティ21 ▼チケット

全席指定：6,800円 / ファミリー席：6,800円 ＊1drink代別途

SNS先行URL：https://l-tike.com/supafuru/