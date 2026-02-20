ソフトバンクは、ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMOユーザーを対象に、「Netflixセット」の提供を2月20日より開始した。3社いずれかを経由してNetflixセットに加入すると、加入プランに応じて毎月最大330円相当のPayPayポイントが付与される。

すでにNetflixアカウントを持っている人も、アカウントを連携することで引き継いで利用できる。

「Netflixセット」 広告付きスタンダード(890円/月) 最大80円相当 スタンダード(1,590円/月) 最大110円相当 プレミアム(2,290円/月) 最大330円相当

またソフトバンクの場合、「ソフトバンクプレミアム」の「エンタメ特典」と併用すると、合計で毎月最大434円相当のPayPayポイントを受け取れる。

なお、ソフトバンクでは同社経由でNetflixに加入し、月額料金の支払い方法をソフトバンク指定の方法にしているユーザーと、SoftBank 光のユーザーを対象に、所定の条件を満たすとNetflixの広告つきスタンダードプランを3カ月目まで追加料金なしで利用できるキャンペーン「Netflix満喫キャンペーン」を2月2日から実施している。

このキャンペーン名称を、今回の「Netflixセット」登場にあわせ「Netflixセット満喫キャンペーン」に変更し、3月31日まで実施する。

あわせて、ワイモバイルでも「Netflixセット満喫キャンペーン」を提供。3月31日までの期間中に適用条件をすべて満たした対象料金プランのユーザーに対し、「Netflixセット」に新規加入した翌月から3カ月間、Netflixの「広告つきスタンダード」プランの月額料金相当となる890円を、ワイモバイルの毎月の利用料金から割り引く。