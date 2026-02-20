この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドブ川水槽が日本の川に！捕獲した生き物たちの楽園が完成

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ドブ川水槽に捕獲した生物大量導入！【ドブ川水槽22】」と題した動画を公開しました。ドブ川の環境を再現したユニークな水槽に、新たな生き物を迎え入れるため、川での捕獲作業に挑みます。



動画は、ドブ川水槽の現状報告から始まります。以前はグッピーが増えすぎていましたが、現在は日本の淡水魚中心の飼育に切り替えているとのこと。今回はさらに水槽を賑やかにするため、新たな魚種の捕獲に向かいました。



川岸の茂みに網を入れると、ヌマエビやスジエビが次々と入ります。さらに探索を続けると、なんと野生のメダカを捕獲。珍しい出会いに驚きつつも、今回はリリースを選択しました。その後もテナガエビや、お腹に傷のあるモツゴ、特定外来生物のブルーギル、気性の荒いヌマチチブなど、様々な生き物との遭遇が続きます。目的としていたモツゴやヨシノボリも無事に捕獲できました。



捕獲した生き物たちを自宅の水槽へ導入すると、水槽内は一気に賑やかになります。水槽内の環境に慣れていないためか、最初は白っぽかったモツゴたちも、徐々に本来の色を取り戻していく様子がうかがえます。新しく仲間入りしたテナガエビは、早速、塩ビパイプの下を隠れ家にしたようです。



捕獲から導入まで、生き物たちのリアルな姿を観察できるこの動画は、日本の淡水魚の魅力を再発見させてくれます。さらに賑やかになったドブ川水槽の今後の変化から目が離せません。