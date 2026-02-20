秋篠宮家の次女佳子さまが2025年頃から頻繁に着用される2着のワンピースがあります。片方は上品なブルー、もう片方は鮮やかなピンク。よくよく見ると同じデザイン。どうも色違いでそろえられているようです。メーカーに話を聞きました。



【写真】秋篠宮さまのお誕生日には「ロイヤルブルー」を着用

ブルーとピンク、色違いで着まわし

アパレルブランド「Viaggio Blu（ビアッジョブルー）」の冬の定番商品「ルミナリー圧縮スムースワンピース」（税込み57200円）。青系の「ロイヤルブルー」は2022年発売、ピンク系の「フューシャピンク」は2024年秋冬物として発売しました。



シーンに合わせて、色違いの2着を愛用されているようで、ロイヤルブルーは、2024年の秋篠宮さまのお誕生日の際に身に付け、ご一家で家族写真を撮影。一方のフューシャピンクは、2025年11月の東京デフリンピック開会式や、12月の神戸市立海外移住と文化の交流センター訪問時などで着用され、多くの人の目を引きました。



「上品でエレガント」メーカーは着こなしに感激

ビアッジョブルーを展開する神戸のアパレルメーカー「ジャヴァコーポレーション」（神戸市中央区）では、佳子さまが愛用されていることを把握しており「本当にただただびっくりしております」（同社担当者）。



色違いでそろえられたことについて、同社担当者は「ルミナリー圧縮スムースワンピースは、ウエストから裾に向かってのスカート部分がドラマティックに広がるフィットアンドフレアーのシルエットです。デザインはとてもエレガントで、佳子さまにお似合いなので、お好きなシルエットなのかもしれません」と推察します。



佳子さまの着こなしについては「とても華やかなカラーなのですが、ヘアスタイルやアクセサリーも品良くまとめられていらっしゃるので、上品かつエレガントに着こなしていただいており感激しております」とし、「佳子さまはお肌のお色がとても美しいので、ブルーベースの商品が良くお似合いだと思います」と絶賛しました。



佳子さまはボウタイリボンを外したり、ウエスト部分の飾りボタンを取ったり、アレンジする様子も。



「もともとこの商品はボウタイリボンが取り外し可能な商品で、いろんな表情を楽しんでいただけるワンピース。お気に召していただいたのか多くの場面で目にします。そのためボタンやボウタイをお付けになったり、外したりと、このワンピースの見え方を新鮮に保ちつつ、ご着用いただいているのかなと想像しています」（同社担当者）



佳子さまが着用後、売れ行きにも影響が。佳子さま着用カラーは特に人気で、フューシャピンクは急きょ追加販売も（WEB限定、現在は完売）。



佳子さまは2025年のブラジル訪問でも同ブランドの「カメリアプリントワンピース」を着用され、華やかさが話題になりました。佳子さまが選ぶデザインに共通点は。



「どちらもきちんとウエストがマークがされており、品良く見えます。ウエスト位置を少し高めに設定しているので、スタイルアップ効果もあります」（同社担当者）



謝恩会や卒業式、入学式にも

「ルミナリー圧縮スムースワンピース」は着心地にもこだわりが。



「ウール100％のジャージー素材を使用しています。圧縮素材なのですが、従来の圧縮素材では考えられないしなやかさと肌あたりの滑らかさを持つスムースに仕上げており、心地良いストレッチ感が魅力です。上品な光沢、張りのある風合いで美しいシルエットが生まれます」（同社担当者）



ライトグレーやネイビーなどベーシックな色も展開。着こなしのコツは。



「いろいろなシーンで活躍するネイビーがおすすめです。1枚で十分さまになりますので、アクセサリーは控えめに、エレガントに着ていただくのがおすすめです。鮮やかなお色は謝恩会に、シックなお色は卒入学など、華やかなシーンで活躍します」（同社担当者）



同社オンラインストアなどで取り扱い中。2026年の秋冬シーズンにも登場予定。



（まいどなニュース・金井 かおる）