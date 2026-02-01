【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第5日 ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ vs ジウリアナ オルモス / ジェシカ ペグラ
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月15日～2026年2月22日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ] 2 - 1 [ジウリアナ オルモス / ジェシカ ペグラ]
ドバイDuty Freeテニス選手権第5日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、女子ダブルス準々決勝で、第5シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニとジウリアナ オルモス / ジェシカ ペグラが対戦した。
第1セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが6-2で先取。第2セットはジウリアナ オルモス / ジェシカ ペグラが6-4で奪い返したが、第3セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが14-12で制し、ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-20 00:42:07 更新