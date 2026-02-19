きびだんごは、同社が運営するクラウドファンディングサイト「Kibidango（きびだんご）」にて「光速船 Mini」の日本上陸に向けた支援受付を2月26日16時より開始する。

「光速船 Mini」は1980年代に登場したベクタースキャン機「光速船」を1/2サイズで最新技術によって再現したハード。光り輝く線（ベクタースキャン）」の描画を、最新の技術で忠実に再現し、日本語対応の実機を展開。さらに、日本向けに特別な筐体カラーの導入も決定している。

ディスプレイは5インチのAMOLED（有機EL）ディスプレイが採用されている。画面に直接重ねることで、ゲームの世界をカラフルに彩る「物理スクリーンオーバーレイ」も再現。各ゲームに付属する専用シートをセットすれば、当時のプレイヤーが感じた“立体的でカラフルな没入感”を体験できる。

収録ゲームタイトルは14種あり、「MineStorm II（マインストーム II）」をはじめ、オリジナル版を手掛けたGCE社の作品をメインに選定。micro-SDスロットを装備しているため、所有している光速船のROMデータや、世界中のファンが開発した自作ソフト（ホームブリュー）を追加して楽しむことも可能となっている。

また、ゲームをしない時は、おしゃれな「多機能クロック」として活用することができる。

(C) Kibidango Inc.