ほっかほっか亭、2つの新サービス開始 “自分だけのオリジナル弁当”が可能に…「カスタマイズ弁当」＆「推し弁当」
ほっかほっか亭（運営：ほっかほっか亭総本部）は、「カスタマイズ弁当」と「推し盛弁当」の2つのサービスを本格的に提供開始した。
【図解】カスタマイズ弁当・推し盛弁当のオーダー方法 アレンジ可能な惣菜など
自分型消費の高まりを受けたもので、「カスタマイズ弁当」はお弁当・おかずに好きな惣菜・たれ＆ソースなどを追加してカスタマイズでき、「推し盛弁当」はごはんの量・おかず・たれ＆ソースなど自分だけのお弁当をイチから選ぶとができる。
2024年度に実施した武庫川女子大学経営学部との産学連携プロジェクトや、名古屋市主催の東海地区の女子大学生を対象にした新規ビジネス創出ワークショップで「自分だけのオリジナル弁当があればいいのに」という意見や提案を受けたのがきっかけ。2025年5月より約9ヶ月間のトライアル販売を実施し、今年2月1日より本格始動した。
サービス開始を記念し、「唐揚」「ポップコーンシュリンプ（2コ）タルタル付」「明太子（2切）」「かきあげ」（新発売）の4品の惣菜が税込100円でお得にトッピングできる。
また、SNS総フォロワー数約50万人のインフルエンサー「りりぼん夫婦」がそれぞれのサービスを使い、「こんなお弁当が食べたい！」を形にしたコラボ弁当が、2月16日から期間限定で販売されている。
■【コラボカスタマイズ弁当】りりぼん夫婦の限界唐揚弁当：890円（税込）
「ほっかほっか亭のおいしい唐揚を限界まで食べてみたい！」という、りりぼん夫婦の夢を実現。人気メニュー「とりめし」に、さらに唐揚を3コトッピングした、その名の通り“限界”まで唐揚を堪能できる。
■【コラボ推し盛弁当】りりぼん夫婦の大人さまランチ弁当：970円（税込）※モバイルオーダー限定
「自分好みにイチからつくる」という推し盛弁当のたのしさを形にした“大人版お子さまランチ”。ハッシュポテト、ウインナーソーセージ、ポップコーンシュリンプ、さらに唐揚2コという、りりぼん夫婦の好きなものを好きなだけ詰め込んだ。
