弁当チェーン「ほっかほっか亭」のロゴマークに使われている書体をデザインした人物を探したいと、同店を展開するほっかほっか亭総本部（大阪市）が情報提供をX上で呼びかけている。そして約1日で、16万件以上の「いいね」を集めるなど話題になった。同社の広報課は2025年10月9日、「ありがたいことに、Xに加えて、弊社カスタマーセンターにもご連絡いただき、合わせて1000件を超える多くの情報をいただいており現在精査中です」と