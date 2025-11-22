ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「探偵！ナイトスクープ」で「ほっかほっか亭」の書体制作者が発見さ… ほっかほっか亭 企業・ビジネスニュース 探偵！ナイトスクープ 日刊スポーツ 「探偵！ナイトスクープ」で「ほっかほっか亭」の書体制作者が発見される 2025年11月22日 9時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ほっかほっか亭の公式Xが、書体制作者を探していると情報提供を求めた件 調査依頼をしていた番組「探偵!ナイトスクープ」が発見したと21日に報告 書体を書いた人物は50年以上も前で、性別すらも不明だと呼びかけていた 記事を読む おすすめ記事 【阪神】6選手の背番号を発表 中野拓夢「7」・大竹耕太郎「21」に変更 新戦力の伏見寅威＆元山飛優の番号も決定 2025年11月21日 13時21分 和田アキ子「ナイトスクープ」特命局長で涙腺崩壊、ツッコむ真栄田賢に「あとで楽屋来い！」 2025年11月18日 13時0分 浜辺美波「ハロウィン」別人級の仮装姿話題「一瞬誰かと」「クオリティ高すぎてびっくり」 2025年11月18日 13時24分