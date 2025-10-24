ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ほっかほっか亭」ロゴ制作者の捜索依頼「探偵！ナイトスクープ」に… テレビ アルバイト 探偵！ナイトスクープ 探偵 ほっかほっか亭 埼玉県 テレビ朝日 スポニチアネックス 「ほっかほっか亭」ロゴ制作者の捜索依頼「探偵！ナイトスクープ」に採用 2025年10月24日 21時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 50年以上前にロゴをデザインした人物を捜索中の「ほっかほっか亭」 公式Xで、捜索依頼が「探偵！ナイトスクープ」に採用されたと報告した 「探偵さんをはじめ、スタッフの皆さまには心から感謝申し上げます」とした ◆ほっかほっか亭の捜索依頼を「探偵！ナイトスクープ」が採用【ご報告】皆さま、たくさんの情報提供をお寄せいただきありがとうございました…！実は先日ABCテレビ(テレビ朝日系列)「探偵！ナイトスクープ」への依頼が採用されロゴデザイナー捜索のお手伝いをしていただきました🕵✨探偵さんをはじめ、スタッフの皆さまには心から感謝申し上げます😢… https://t.co/KJEH9uKLPm pic.twitter.com/VB5RN5a1wF— ほっかほっか亭【公式】 (@HokkahokkaP) October 24, 2025 記事を読む おすすめ記事 声優・千春 インフル感染で朗読劇全公演出演見合わせ「心よりお詫び」代役は鶴野有紗 2025年10月24日 15時16分 朝ドラにも出演！『旅サラダ』ゲスト俳優、大好きな子を焦らしまくって反省「ご機嫌がナナメになってしまった」 2025年10月23日 7時0分 脳腫瘍で記憶障害になった父のことを、彼氏に打ち明ける娘。相手の予想外の反応に…＜マンガ『家族を忘れた父親との23年間』第19話＞ 2025年9月27日 20時0分 『相席食堂』新たなロケ頂上決戦 6人の“ぽっちゃりメガネ”参戦 2025年10月21日 18時8分 大谷翔平選手 オフィシャルジュエリー最新作「K18 DIAMOND PENDANTS」 IMAYO 公式オンラインショップ 他にて好評受注販売中 2025年10月20日 10時0分