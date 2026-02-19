無印良品の宿泊施設、京都・清水寺から “徒歩数分”に誕生へ 朝の清水散歩＆小川珈琲のオリジナル朝食など【詳細】
無印良品の宿泊施設『MUJI BASE』が、京都に5月誕生することになり、19日までに概要が発表された。
【画像多数】シンプル＆ゆったり『MUJI BASE KYOTO kiyomizu』客室・滞在イメージ
『MUJI BASE』は、良品計画が展開する「無印良品事業」の宿泊領域である「MUJI STAY」の一つとして、地域に根差したくらしの拠点を作り、「地域で暮らしと文化を体験する滞在拠点」を実現する施設。全国5ヶ所目となる『MUJI BASE KYOTO kiyomizu』が、京都・清水に5月20日オープンする。
客室には、無印良品の家具やインテリアアイテムを中心に、京都を拠点とするアーティストや近郊で活動する作家の作品を取り入れ、シンプルでゆったりとくつろげる空間とする。
1階には京都の老舗コーヒーロースターの新店舗「小川珈琲 清水店」が出店し、通常朝食メニューの提供のほか、宿泊者限定のオリジナル朝食でもてなす。
また、『MUJI BASE』では初となる地域周遊ツアーを開催。清水寺から徒歩数分の立地を生かし、朝の静けさの中で寺院へ向かう「朝の清水散歩」のプログラムなどを予定する。
このほか、客室に地域体験の紹介マップと、町歩きのお供として無印良品の「水ボトル」、オリジナルマイバッグなどを詰め合わせた「お出かけキット」を用意し、宿泊者の滞在体験をサポートする。
■『MUJI BASE KYOTO kiyomizu』
住所：京都府京都市東山区清水 4-171
料金：1泊1室 2万600円〜 ※時期・曜日により異なる
延べ床面積：
ダブルルーム 約18.1〜約18.8m2
ツインルーム 約25.6m2
ツインルーム バスタブ付 約29.8〜約30.9m2
ファミリールーム 約53m2
■施設・サービス
空間演出＝施設内の空間演出には、京都に受け継がれてきた四季の移ろいに寄り添う文化や、暮らしの中に息づく生活用具の美しさを取り入れる。京都ならではの伝統工芸品を館内の随所に配し、さりげない意匠とする。
お茶のおもてなし＝1階のフロント・ラウンジでは、無印良品の3種類のお茶の中から、香りや茶葉の色を確かめ、選んだお茶をその場で淹れて提供するおもてなしサービスを行う。
マイボトル＝宿泊者にマイボトルとして無印良品の「自分で詰める水のボトル」を提供し、館内の給水スポットで必要な分だけ水を補充して利用。清水エリアに根づく水文化への敬意と、環境負荷に配慮した旅の在り方を考えた取り組みとなる。
■体験
朝の清水散歩＝世界遺産・清水寺まで徒歩数分の立地を生かし、朝の静けさの中で寺院へ向かう宿泊者限定のガイドツアーを用意。専用ボトルでのお水取りをはじめ、地元目線で朝の清水を体感できる。毎日開催 5:40〜7:00（宿泊者限定／有料）。
地域周遊MAP＝「朝の清水散歩」をはじめとした、京都の日常の美に出会う9の地域体験を紹介する「地域周遊MAP」を各客室に用意。地域体験を通して、宿泊者の豊かな滞在をサポート。（地域体験例）金継ぎ、喫茶、朝の銭湯など（一部有料）。
■朝食
1階にある京都の老舗コーヒーロースターの新店舗「小川珈琲 清水店」より宿泊者限定のオリジナルメニュー（※）を提供。“日常の一杯”が持つ豊かさを通じて、京都の暮らしを味わう体験を楽しめる。
※希望者のみ、事前予約制（1階の小川珈琲で提供予定）
