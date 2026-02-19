甲子園の常連校として有名な山形県酒田市の酒田南高校野球部の寮で起きた暴力行為の動画が、再び拡散している問題で、学校側は「事実ではない情報が広がっている」として、近く公式に声明を発表する方針を固めました。

これはTUYの取材に対し学校側が明らかにしたものです。

この問題は、野球部の寮内で全裸の部員の首にリードをつけて引き回す様子と思われるものや、執拗に蹴る様子などが映った動画が、今月18日ごろからXなどのSNS上で再拡散されているものです。

この動画自体は、昨年10月に暴力行為が問題とされネット上で拡散し学校側が削除を進めていたものですが、学校側は今回の再拡散を受けてすでに警察に相談しているといいます。

また、ネット上では動画に映る「被害生徒が退学処分になった」などという情報が流れていますが、学校側は取材に対し「事実ではない」と否定しました。また個人のことは個別に答えていないとしつつも、「事実とは違う情報がある」として、こうした誤解を解くため、きょうかあす中にもホームページ上で声明を発表することを明らかにしました。

酒田南高校では2018年に野球部内で暴力事案があり、再発防止のために「無記名アンケート」を実施していましたが、昨年の事態を防ぐことはできませんでした。

内部の意識改革などを進める中での再拡散。学校側は「県外の高校野球部のわいせつ動画拡散問題などを受け、再び拡散されてしまったのでは」と話しています。