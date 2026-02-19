春が旬の「あさり」を味わい尽くそう！手軽に作れる絶品レシピ特集

春に旬を迎える「あさり」は、旨みが増していちばんおいしい季節。砂抜きが面倒…と思われがちですが、冷凍あさりや砂抜き済みを使えば、意外と手軽に楽しめます。定番からアレンジレシピまで、春の食卓に取り入れたいあさりのアイデアをご紹介します。

旬のあさりで作りたいイチオシレシピ

大葉香るボンゴレビアンコ

あさり料理の定番といえば、「ボンゴレビアンコ」。あさりの旨みをたっぷり吸ったパスタは、何度食べても飽きないおいしさですよね。





貝の旨みを余すことなく楽しむなら「ラーメン」がおすすめ！

貝だしのラーメンは、自分じゃ作れない…と思っている人も多いと思うのですが、@biskes7

さんのレシピは、馴染みのある調味料でおいしい一杯が作れるレシピを考案！



アスパラガスやエリンギもぜひ、トッピングしてみて！

あさりラーメン｜Instagram（@biskes7）あさりとトマトのコリアンホット酒蒸し

あさりといえば「酒蒸し」という人も多いのではないでしょうか。つい毎回同じ味になりがち…という方に紹介したいのが韓国風のアレンジです。



味付けには「ヤマサ 万能クッキングたれ Yummy! コリアンホット」を使用。これ一本で味が決まり、いつもの酒蒸しとはひと味違った楽しみ方ができます。ピリ辛とトマトのコクで、お酒との相性も◎。別で取り分けておいて、パスタや焼きそば麺と合わせてもおいしそうですね♪



@kiyomi_aoyamaさんは、潮干狩りであさりを沢山持ち帰ったら砂抜きをして新鮮なうちに冷凍保存するそう。そうしておくと、使いたいときにさっと調理できて便利なので、ぜひ保存術も参考にしてみてくださいね。

あさりとトマトのコリアンホット酒蒸し｜Instagram（@kiyomi_aoyama）ひじきとあさりの炊き込みご飯

ひじきやにんじんを合わせた、あさりの旨みが広がる炊き込みごはん。材料を炊飯器に入れてスイッチを押すだけでOK！ 手軽さも魅力の一品です。



冷凍あさりを使えば下処理の手間もなく、忙しい日でも気軽に取り入れられます。仕上げにごま油と白ごまを混ぜ込むことで、香ばしい風味が加わり、食欲をそそる味わいに。



あさりの出汁を活かしたやさしい味付けなので、大人はもちろん子どもにも食べやすく、家族みんなで楽しめます。思わずおかわりしたくなる、食卓の定番にしたい炊き込みごはんです。

ひじきとあさりの炊き込みご飯｜Instagram（@sho_ko_gohan）和風クラムチャウダー

洋風のイメージが強いクラムチャウダーですが、味噌を加えることで和風に大変身。@sho_ko_gohanさんは味噌をベースにコンソメや塩こうじを合わせ、マイルドで食べやすい味わいに仕上げたそう。



白菜や椎茸、人参など野菜もたっぷり入っていて、栄養満点です。具材の旨みがギュッと詰まった、心も身体も温まるやさしい一杯。ほっと落ち着きたい、寒い日の食卓にぴったりのごちそうスープです♪

和風クラムチャウダー｜Instagram（@sho_ko_gohan）

旬のあさりで、食卓に春を

春のあさりは、旨みがぎゅっと詰まった旬ならではのごちそう。

砂抜き済みや冷凍あさりを活用すれば、下処理の手間なく、パスタや炊き込みごはん、スープなど幅広いレシピに手軽に取り入れられます。



いつもの食卓に旬のあさりを加えるだけで、季節感と満足感がぐっとアップ。この春は、手軽に作れるあさり料理で、旬のおいしさを存分に楽しんでみてください。