この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、『汚れたドブ水槽にエビ大量導入から２週間後の変化【ドブ川水槽21】新魚種導入！』と題した動画を公開しました。あえて汚れたドブ川を再現した水槽に、コケ掃除のため50匹のヌマエビを導入。2週間が経過し、その驚くべき働きぶりと、新たに加わった魚たちの様子が紹介されています。



動画に登場するのは、ゴミやルアーをレイアウトし、意図的にコケを生やして「ドブ川」の環境を再現したユニークな水槽です。以前、水槽内がコケで汚れすぎたため、掃除役として50匹のヌマエビが導入されました。今回の動画では、それから2週間が経過した水槽内の変化が観察されます。



2週間前は茶色いコケで文字が読めないほど汚れていた空き缶は、ヌマエビの働きによって表面の模様が見えるまでに綺麗になりました。特に変化が著しかったのは水槽内の石。以前は茶色や紫色の頑固なコケで覆われていましたが、2週間後にはまるで新品のようにきれいになり、ヌマエビたちがその上で活動する姿が見られます。このほか、ジャンボタニシの殻やガラス瓶の表面なども、ヌマエビたちの活躍によって見違えるように変化しました。



水槽の環境が整ったところで、新たな仲間として日本の淡水魚であるヨシノボリとモツゴが導入されます。ドブ川で捕獲された魚たちは、水合わせを経て水槽へ。最初は驚いた様子でしたが、すぐに落ち着きを取り戻し、ヨシノボリは空き缶の上に乗ったり、石の隙間に隠れたりするなど、新しい住処を探索し始めます。モツゴたちも数匹で固まって泳ぎ、ドブ川水槽の新たな一面を見せてくれました。



ヌマエビたちの見事な仕事ぶりと、新しく加わった魚たちによって、よりリアルな生態系が構築された「ドブ川水槽」。生き物たちが織りなす今後の変化から目が離せません。