「監督が潰した」との声も…なぜ出番激減？ 指揮官苦言の日本代表MFがプレミア３戦連続出番なし…現地記者が見解「活躍しなければ脇役のまま」
ピッチに立つ機会が減れば、パフォーマンスに影響しても不思議ではない。
リーズの田中碧は、12月のチェルシー戦とリバプール戦でビッグクラブ相手に立て続けのゴールを決めて脚光を浴びた。だが、2026年になってから出場機会は激減しており、序列低下が騒がれている。
どんどん厳しい状況に陥っているのは、ダニエル・ファルケ監督があまりに起用しないからだとの声がある。だが、地元記者の考えは異なるようだ。
専門サイト『MOT Leeds News』によると、『Yorkshire Evening Post』のグラハム・スミス記者は、『Square Ball Podcast』で「『ファルケがアオ・タナカとウィルフリード・ニョントをつぶした』という話を受け入れられるだろうか」と話した。
「ファルケは毎日の練習で彼らを見ている。タナカがイーサン・アンパドゥやアントン・シュタッハ、ショーン・ロングスタッフと競うのを見ている。彼らを上回ることができなければ、彼（田中）がスタメンに入ることはない」
「勝っているときは誰も『タナカをもっと長く使うべきだった』とか『ニョントにもっと時間を与えるべきだった』とか言わない。そうやって機能してはいないからだ。彼は試合に勝つために必要と考えることをやっている」
MOT Leeds Newsは「ニョントとタナカが途中出場で活躍しなければ、シーズンの残りも脇役のままだろう」と、シーズン後の去就にも響くかもしれないと伝えている。
「そうなったら、リーズがプレミアリーグに残留した場合、夏に別々の道に進む可能性もある。チームが進歩するときは、常に犠牲者がいるものだ。どちらの選手もリーズにもたらせるものを持つ。だがおそらく、今のところは一部のチームメイトたちほどではないのだろう」
失点時のクロス対応に関して指揮官から苦言を呈されて以降、リーグ戦の直近３試合で出番をもらえなかった日本代表MFの今後が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」【U-16日本代表】
リーズの田中碧は、12月のチェルシー戦とリバプール戦でビッグクラブ相手に立て続けのゴールを決めて脚光を浴びた。だが、2026年になってから出場機会は激減しており、序列低下が騒がれている。
どんどん厳しい状況に陥っているのは、ダニエル・ファルケ監督があまりに起用しないからだとの声がある。だが、地元記者の考えは異なるようだ。
「ファルケは毎日の練習で彼らを見ている。タナカがイーサン・アンパドゥやアントン・シュタッハ、ショーン・ロングスタッフと競うのを見ている。彼らを上回ることができなければ、彼（田中）がスタメンに入ることはない」
「勝っているときは誰も『タナカをもっと長く使うべきだった』とか『ニョントにもっと時間を与えるべきだった』とか言わない。そうやって機能してはいないからだ。彼は試合に勝つために必要と考えることをやっている」
MOT Leeds Newsは「ニョントとタナカが途中出場で活躍しなければ、シーズンの残りも脇役のままだろう」と、シーズン後の去就にも響くかもしれないと伝えている。
「そうなったら、リーズがプレミアリーグに残留した場合、夏に別々の道に進む可能性もある。チームが進歩するときは、常に犠牲者がいるものだ。どちらの選手もリーズにもたらせるものを持つ。だがおそらく、今のところは一部のチームメイトたちほどではないのだろう」
失点時のクロス対応に関して指揮官から苦言を呈されて以降、リーグ戦の直近３試合で出番をもらえなかった日本代表MFの今後が懸念される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」【U-16日本代表】