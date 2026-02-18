2月18日12時より予約開始 【SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]百獣合体 ガオハンターブルームーン】 7月 発送予定 価格：7,645円 【SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]百獣合体 ガオキング ブラックバージョン】 7月 発送予定 価格：7,700円

バンダイは、食玩プラキット「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]百獣合体 ガオハンターブルームーン」と「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]百獣合体 ガオキング ブラックバージョン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月18日12時より予約受付を開始する。

本商品は2026年に25周年を迎える特撮テレビドラマ「百獣戦隊ガオレンジャー」より「ガオハンターブルームーン」、「ガオキング ブラックバージョン」をSMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]シリーズで立体化したもの。

SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]百獣合体 ガオハンターブルームーン

7月 発送予定

価格：7,645円

本商品は”青き月”の力を受けてパワーアップしたガオハンターの姿を通常版からカラーリング変更を施して商品化。ガオリゲーターのメインカラーがグリーンからブルーへと変化している。

各パワーアニマルからの変形合体再現、ロボ形態での豊富な可動機構を搭載し、「月下咆哮ブルームーンハート」など様々な劇中シーン・アクションポーズの再現を楽しめる。 固有武器リゲーターブレードは専用パーツを用いて背面に固定することが可能。

SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]百獣合体 ガオキング ブラックバージョン

7月 発送予定

価格：7,700円

本商品は放送当時発売された「DX超合金 ガオキング ブラックバージョン」をベースに成型色・彩色・カラーリングを一新し、ブラック・ガンメタ・ゴールドを基調とした重厚感ある色合いで商品化したもの。

各パワーアニマルからの中間形態を経ての変形合体再現、ロボ形態での豊富な可動機構を搭載し、様々なアクションポーズ・劇中シーン再現を楽しめる。

頭部は回転機構による表情変更ギミックが搭載され、見栄え用のフィンブレードが付属する。

(C)東映