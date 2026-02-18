ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会12日目の17日、スピードスケート女子団体パシュートで日本が銅メダルを獲得し、冬季五輪日本最多を更新する19個目のメダル獲得となりました。

この日女子パシュートの日本チームは3位決定戦にまわると、アメリカに勝利し3大会連続のメダルを獲得しました。

また、パシュートのメンバー・郄木美帆選手は今大会1000メートルと500メートルに続くメダル獲得で、自身が持つ日本女子の五輪最多メダルを更新する通算10個目のメダルとなりました。郄木選手はこのあと、過去2度銀メダルを獲得している1500メートルにも出場予定です。

▽日本の冬季五輪メダル総数トップ4

19個(金4、銀5、銅10) 2026年ミラノ・コルティナ五輪(大会17日終了時点)

18個(金3、銀7、銅8) 2022年北京大会

13個(金4、銀5、銅4) 2018年平昌大会

10個(金5、銀1、銅4) 1998年長野大会

〈ここまでの日本のメダル内訳〉

◆スキージャンプ（4個）

男子ノーマルヒル 二階堂蓮:銅メダル

男子ラージヒル 二階堂蓮:銀メダル

女子ノーマルヒル 丸山希:銅メダル

混合団体:銅メダル

◆スノーボード（6個）

男子ビッグエア 木村葵来:金メダル、木俣椋真:銀メダル

女子ビッグエア 村瀬心椛:金メダル

男子ハーフパイプ 戸塚優斗:金メダル、山田琉聖:銅メダル

女子ハーフパイプ 小野光希:銅メダル

◆スピードスケート（3個）

女子500m 郄木美帆:銅メダル

女子1000m 郄木美帆:銅メダル

女子団体パシュート:銅メダル

◆フリースタイルスキー（2個）

男子モーグル 堀島行真:銅メダル

男子デュアルモーグル 堀島行真:銀メダル

◆フィギュアスケート（4個）男子シングル 鍵山優真:銀メダル、佐藤駿:銅メダル団体:銀メダルペア:金メダル