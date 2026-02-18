日本が冬季五輪史上最多・19個目のメダル獲得 パシュート銅・睫敞帆が自身通算10個目 今後1500mにも登場
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会12日目の17日、スピードスケート女子団体パシュートで日本が銅メダルを獲得し、冬季五輪日本最多を更新する19個目のメダル獲得となりました。
この日女子パシュートの日本チームは3位決定戦にまわると、アメリカに勝利し3大会連続のメダルを獲得しました。
また、パシュートのメンバー・郄木美帆選手は今大会1000メートルと500メートルに続くメダル獲得で、自身が持つ日本女子の五輪最多メダルを更新する通算10個目のメダルとなりました。郄木選手はこのあと、過去2度銀メダルを獲得している1500メートルにも出場予定です。
▽日本の冬季五輪メダル総数トップ4
19個(金4、銀5、銅10) 2026年ミラノ・コルティナ五輪(大会17日終了時点)
18個(金3、銀7、銅8) 2022年北京大会
13個(金4、銀5、銅4) 2018年平昌大会
10個(金5、銀1、銅4) 1998年長野大会
〈ここまでの日本のメダル内訳〉
◆スキージャンプ（4個）
男子ノーマルヒル 二階堂蓮:銅メダル
男子ラージヒル 二階堂蓮:銀メダル
女子ノーマルヒル 丸山希:銅メダル
混合団体:銅メダル
◆スノーボード（6個）
男子ビッグエア 木村葵来:金メダル、木俣椋真:銀メダル
女子ビッグエア 村瀬心椛:金メダル
男子ハーフパイプ 戸塚優斗:金メダル、山田琉聖:銅メダル
女子ハーフパイプ 小野光希:銅メダル
◆スピードスケート（3個）
女子500m 郄木美帆:銅メダル
女子1000m 郄木美帆:銅メダル
女子団体パシュート:銅メダル
◆フリースタイルスキー（2個）
男子モーグル 堀島行真:銅メダル
男子デュアルモーグル 堀島行真:銀メダル
男子シングル 鍵山優真:銀メダル、佐藤駿:銅メダル
団体:銀メダル
ペア:金メダル