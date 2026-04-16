大阪市の関西テレビ京都府南丹市で行方不明になった安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、関西テレビ（大阪市）は16日、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季容疑者（37）について、同日のニュース・情報番組で別人の映像を誤って3回放送したと明らかにした。関西テレビによると、同社制作のフジテレビ系番組「旬感LIVEとれたてっ！」で、京都地検に安達容疑者が送検された際の映像に関し、社内の伝達ミスで別の