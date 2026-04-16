ハイセンスジャパンは4月15日、新開発の画質エンジンを搭載した4K液晶テレビ「U7S」シリーズを発表した。4月24日に販売を開始する。55V／65V／75V／85V／100V型の5モデルをラインナップし、店頭予想価格帯は176,000円前後（55V型時）〜594,000円前後（100V型時）の見込み。「U7S」シリーズ小型のLEDバックライト（Mini LED）を数多く敷き詰め、AIエンジンが綿密に制御するMiniLED Pro技術と、バックライトの光を量子ドットで変換し