16日放送のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、番組レギュラーコメンテーターの玉川徹氏が自身の10日の発言について謝罪や撤回をしなかったことについて、ネット上で物議を醸している。 問題となっているのは、10日放送の同番組で、アメリカとイランの停戦協議について取り上げた際の一幕。アメリカがトランプ大統領の娘の夫であるジャレッド・クシュナー氏を協議に出席させるこ