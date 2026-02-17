渡航自粛要請の影響は、数字にも表れているのでしょうか？

【写真を見る】中国の“渡航自粛要請” 影響をデータで見ると…“春節商戦”で書き入れ時の百貨店は免税売り上げダウンも｢中国人以外の売り上げが伸びている｣

取材してみると、影響が出ている観光地と出ていない観光地。出ている業種とそこまで出ていない業種で濃淡はあるようです。

まずは、中国人観光客数の推移。2025年は1月からずっと2024年を上回っていましたが、11月に渡航自粛要請がありました。そこからトレンドが変わって、12月は半減しています。

日本への観光客数の増減は？

海外からの観光客全体には、どんな影響が出たのか？





観光地のホテルは？

では、観光地はどうなのか？



外国人の宿泊者のうち、中国が9割を占めていた愛知県蒲郡市。蒲郡ホテルに聞いたところ「ことしの春節は去年と比べ最大3割減。閑散期の2月は中国人に支えられていた」とのことです。



一方、中国人の宿泊者が全体の1割弱と少ない、岐阜県高山市のホテルでは「影響は限定的。台湾・香港などが下支えしている」とのことでした。

中国といえば「爆買い」のイメージがあります。かつてのような爆買いはないようですが、それでも買い物額はインバウンドの中では1番。かき入れ時の「春節商戦」に入った各百貨店に聞きました。



松坂屋名古屋店では、免税売り上げが前年に比べて1月は31%減。2月は2月16日までで44%減。中国シェアが全体の6割だったので、影響は出ているが、韓国・台湾・タイの売り上げが伸びているとのことです。



一方、ジェイアール名古屋タカシマヤでは、免税売り上げが前年に比べて1月は半減。去年は春節が1月だった影響もあるかもしれないとのことですが、全体的には国内消費でカバー出来ているとのことです。



日中の関係性の改善があまり見込めない中、影響を最小限に抑えるためにどうすればいいのか？各業種とも知恵の絞りどころです。