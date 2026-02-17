【放っておくだけ】ガチガチに固まった「砂糖」をサラサラに戻す簡単な方法はコレ！

使おうとしたときに固まっていて、なかなか使えないものってな〜んだ。と、なぞなぞクイズのようになりましたが、みなさんも経験があるはず。そう、今回オススメするのは、ガチガチに固まった「砂糖」をサラサラに戻すワザ！身近にあるものを使えば、サラサラの状態に大変身するのです。

固まった「砂糖」がさらさらになるワザ

水気がポイント！

１.まず、キッチンペーパーやティッシュペーパーを細長く切ります。





２.次に、砂糖の容器のフタに収まるサイズに折りたたみ、適度に湿らせましょう。最後にフタの裏に貼り付ければ準備完了！フタを閉めて数時間経てば、砂糖はサラサラになっているんですよ〜。





実際に試した人も絶賛

「こんな簡単に！？」「買った時よりサラサラ!!」「初めて知りました！」など、つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）でも喜ばれています。





食パンを使う方法などは知られていましたが、今回のワザは意外なほど簡単ですね。家にあるものでサッとできるので、今すぐ試したくなったはず。固まった砂糖をサラサラにして、気分もスッキリしませんか？