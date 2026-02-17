Image: Amazon

これで十分なのでは？

モバイルバッテリーって何を基準で選ぶといいのか？ その探求の旅は終わりません。でも、いくつか正解はあって、「容量に対するサイズ」と「価格」は裏切らない指標だと感じています。

たとえばこれ。

UGREEN 10000mAh モバイルバッテリー PD20W 1,979円 Amazonで見る PR PR

スマホ・PC周辺機器に強いガジェットメーカーとして勢いを増している、UGREENの10,000mAhモデルです。

もともとカジュアルな価格なんだけど、本日のAmazonタイムセールで17%オフの1,979円。2,000円をついに切るというミラクルが起こっています。

大容量でコンパクト、USB-C／A両対応と定番構成

Image: Amazon

このモバイルバッテリーの強さをわかりやすく言うと、「THEオーソドックス」。特徴をまとめますと…

・スマホ約2回充電できる10,000mAhの大容量 ・USB-C／A両対応のポート構成（同時充電サポート） ・従来モデルよりも30％小型化 ・残量のデジタル表示対応 ・最大出力は22.5W

といった感じ。

容量は10,000mAhと潤沢。出力ポートがCとA両対応の汎用性も嬉しいですねー。

出力は控えめでPDにも対応していないので、ノートPC充電には向きませんが、スマホに限定するなら十分。

本体の小型さも相まって「毎日持ち歩くスマホバッテリーの保険」として割り切れば、ガッチリとフィットしそうですね。突飛した武器はないけど、継続利用性能に特化しました！ みたいな、ガンダムで言えばジムみたいなやつかなと。

モバイルバッテリーってだいたい2、3年で買い替えサイクルですから、こういうコスパ特化型を乗り継いでいくのも賢い選択なのでは？

余談ですが…

UGREEN 10000mAh・PD45W モバイルバッテリー 4,541円 Amazonで見る PR PR

PD45W＋ケーブル付きの多機能モデルでもこの値段です。

PC充電もサポートしたいなら、これもアリかと！

Source: Amazon（1、2）

