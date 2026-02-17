大容量・小型で1,979円!? 昨今のモバイルバッテリーにはさすがにビビる…
これで十分なのでは？
モバイルバッテリーって何を基準で選ぶといいのか？ その探求の旅は終わりません。でも、いくつか正解はあって、「容量に対するサイズ」と「価格」は裏切らない指標だと感じています。
たとえばこれ。
スマホ・PC周辺機器に強いガジェットメーカーとして勢いを増している、UGREENの10,000mAhモデルです。
もともとカジュアルな価格なんだけど、本日のAmazonタイムセールで17%オフの1,979円。2,000円をついに切るというミラクルが起こっています。
大容量でコンパクト、USB-C／A両対応と定番構成
このモバイルバッテリーの強さをわかりやすく言うと、「THEオーソドックス」。特徴をまとめますと…
・スマホ約2回充電できる10,000mAhの大容量
・USB-C／A両対応のポート構成（同時充電サポート）
・従来モデルよりも30％小型化
・残量のデジタル表示対応
・最大出力は22.5W
といった感じ。
容量は10,000mAhと潤沢。出力ポートがCとA両対応の汎用性も嬉しいですねー。
出力は控えめでPDにも対応していないので、ノートPC充電には向きませんが、スマホに限定するなら十分。
本体の小型さも相まって「毎日持ち歩くスマホバッテリーの保険」として割り切れば、ガッチリとフィットしそうですね。突飛した武器はないけど、継続利用性能に特化しました！ みたいな、ガンダムで言えばジムみたいなやつかなと。
モバイルバッテリーってだいたい2、3年で買い替えサイクルですから、こういうコスパ特化型を乗り継いでいくのも賢い選択なのでは？
余談ですが…
UGREEN 10000mAh・PD45W モバイルバッテリー
4,541円
Amazonで見るPR
PD45W＋ケーブル付きの多機能モデルでもこの値段です。
PC充電もサポートしたいなら、これもアリかと！
