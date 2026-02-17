Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月17日は、付け心地にこだわり睡眠をしっかりモニタリングしてくれる、HUAWEI（ファーウェイ）のスマートウォッチ「Band 10」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

見やすさと快適な装着感を兼ね備えたHUAWEIの「Band 10」が5,500円に

HUAWEI（ファーウェイ）のスマートウォッチ「Band 10」が19％オフになり、今なら5,500円で購入できるチャンスです。

ケースには耐久性に優れたポリマー素材を使用。圧倒的に軽く、長く使えるのは嬉しいですね。

オンライン限定モデルで、時間や日付の確認だけでなく、睡眠・メンタル面といった健康管理に役立つアイテムです。

薄型・軽量で長く着用できて便利。14日間も連続使用できるバッテリーも特長的

厚さ約8.99mm、重さ約15g（本体のみ）と、つけているのを忘れるほどの軽量性を実現しています。

ベルトは肌に優しく、汗・紫外線・熱にも強く、長期間使用しても劣化しにくいフルオロエラストマー製を搭載。

通常使用で、約14日間も連続使用できるパワフルなバッテリーも魅力的。5分間の充電で2日間使用でき、約45分間の充電でフル充電。急速充電にも対応していますよ。

睡眠中の心拍変動や呼吸の乱れを気軽にチェック！ 時間や日付、LINEの着信通知もまとめて確認

睡眠中の心拍変動（HRV）機能が新たに追加。過去のデータと比較して、睡眠の質やストレスレベルをより詳細に分析してくれます。

血中酸素レベルや心拍数、呼吸の変化をモニタリングし、睡眠中の呼吸の乱れを検知。より良い睡眠をサポートしてくれますよ。

100種類のワークアウトモードを搭載。ウォーキングとランニングのワークアウトは、自動識別機能にも対応しています。

運動健康管理以外にLINEの着信通知や、アラーム、音楽コントロール、天気情報の確認などさまざまな機能がつまった便利なスマートウォッチですよ。

HUAWEI Band 10 スマートウォッチ 快適な付け心地 情緒モニタリング 24時間睡眠管理 14日間持続バッテリー 急速充電 LINE通知 睡眠時呼吸乱れ検知 薄型軽量 カスタマイズ可能な情報表示 フルオロエラストマーベルト iOS/Android対応 ブラック 5,500円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2026年2月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

