¿©»ö¤ÎÎÌ¼«ÂÎ¤ÏÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤Ä¤Ä1Æü¤ÎÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤ò300kcal°Ê¾å¸º¤é¤¹¿©À¸³è¤È¤Ï¡©
¡Ö·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ËÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤òÍÞ¤¨¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÉô¤Î¿Í¡¹¤Ï¿©»ö¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤êÃÇ¿©¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï±ÉÍÜÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ·ò¹¯¾õÂÖ¤¬°²½¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤Ç¤Ï¿©»ö¤ÎÎÌ¤½¤Î¤â¤Î¤òÁý¤ä¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤âËþ¤¿¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤ë¿©À¸³è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Consuming an unprocessed diet reduces energy intake: a post-hoc analysis of a randomized controlled trial reveals a role for human nutritional intelligence - ScienceDirect
January: Sticking to a wholefood diet means you really can eat much more | News and features | University of Bristol
https://www.bristol.ac.uk/news/2026/january/sticking-to-a-wholefood-diet-means-you-really-can-eat-much-more-.html
This Diet Change Cuts Over 300 Calories a Day, Without Decreasing Meal Size : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/this-diet-change-cuts-over-300-calories-a-day-without-decreasing-meal-size
¶áÇ¯¤ÏÃº»À°ûÎÁ¡¦²Ã¹©Æù¡¦²Û»Ò¥Ñ¥ó¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¡¦¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¡¢¹©¶ÈÅª¤Ê¼êË¡¤Ç²Ã¹©¤µ¤ì¤¿Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡ÖÌ¤²Ã¹©¤Î¼«Á³¿©ÉÊ¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î°ã¤¤¤òÄ´¤Ù¤¿2019Ç¯¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤òºÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î1¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¼Â¸³¤Ë¤Ï20¿Í¤ÎÈï¸³¼Ô¤¬»²²Ã¤·¡¢¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¡ÖÌ¤²Ã¹©¤Î¼«Á³¿©ÉÊ¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èï¸³¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©ÉÊ¥×¡¼¥ë¤«¤é¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿©ÉÊ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¿©»ö¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼Â¸³´ü´Ö¤ÎÅÓÃæ¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨¤é¤ì¡¢³ÆÈï¸³¼Ô¤ÏÎ¾Êý¤Î¿©À¸³è¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÌ¤²Ã¹©¤Î¼«Á³¿©ÉÊ¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Ï¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢½ÅÎÌ¥Ù¡¼¥¹¤Ç57¡ó¤â¿©»ö¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤âÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤Ï1Æü¤¢¤¿¤êÊ¿¶Ñ330kcal¤â¾¯¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¤²Ã¹©¤Î¼«Á³¿©ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤¿Èï¸³¼Ô¤Ï·è¤·¤Æ¿©ºà¤ò´Ý¤«¤¸¤ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤ä¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¥«¥í¥ê¡¼¿©ÉÊ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÈï¸³¼Ô¤Ï¹â¥«¥í¥ê¡¼¿©ÉÊ¤À¤±¤ÇÊ¢¤òËþ¤¿¤¹Âå¤ï¤ê¤ËÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤È¤¤¤Ã¤¿¿©ºà¤òÁª¤Ó¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¿©»ö¤ò¤È¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÏÀÊ¸¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ëÂç³Ø¤Ç¼Â¸³¿´Íý³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ö¥é¥ó¥·¥å¥È¥í¥à»á¤Ï¡¢¡Ö²Ã¹©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿©ÉÊ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢¿©»ö¤Î³Ú¤·¤ß¤È±ÉÍÜ¡¢ËþÊ¢´¶¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Áí¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¿©ÉÊ¤òÄ¾´¶Åª¤ËÁª¤ÖÍÍ»Ò¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿©¤ÎÁªÂò¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿©ÉÊ¤¬¼«Á³¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë»þ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ë±ÉÍÜ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥·¥ã¥Ã¥«¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖÈï¸³¼Ô¤¬¹â¥«¥í¥ê¡¼¿©ÉÊ¤À¤±¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉ¬¿Ü¥Ó¥¿¥ß¥ó¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ÉÔÂ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ·çË³¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈùÎÌ±ÉÍÜÁÇ¤ÎÉÔÂ¤Ï¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Î²ÌÊª¤äÌîºÚ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤â¡ÖÄ¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¥«¥í¥ê¡¼¤¬¹â¤¤³ä¤Ë±ÉÍÜ²Á¤ËË³¤·¤¤¥¨¥ó¥×¥Æ¥£¥«¥í¥ê¡¼¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÈÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¶¯²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ÏÀÝ¼è¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Æ±¤¸±ÉÍÜÁÇ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¥«¥í¥ê¡¼¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀÝ¼è¥«¥í¥ê¡¼¤¬Áý¤¨¤¿²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¾åÃÊ¤¬Ì¤²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÃë¿©(º¸)¤ÈÍ¼¿©(±¦)¡¢²¼ÃÊ¤¬Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÃë¿©(º¸)¤ÈÍ¼¿©(±¦)¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤âÌ¤²Ã¹©¿©ÉÊ¤Î¿©»ö¤ÎÊý¤¬ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢Æù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌîºÚ¤âËÉÙ¤Ç±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ì©ÅÙ¤¬¹â¤¤¿©ÉÊ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤â±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¡¢¡Önutritional intelligence(±ÉÍÜÃÎÇ½)¡×¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹â¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é±ÉÍÜÁÇ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤ÎÂ¸ºß¤¬±ÉÍÜÃÎÇ½¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ²á¾ê¤Ê¥«¥í¥ê¡¼ÀÝ¼è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥·¥å¥È¥í¥à»á¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤¬É¬¤º¤·¤âÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï²Ã¹©¿©ÉÊÃæ¿´¤Î¿©»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤ËÈæ¤Ù¡¢¼«Á³¿©ÉÊÃæ¿´¤Î¿©»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÂ¿¤¯¤ÎÎÌ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿©ÉÊ¤Î±ÉÍÜ¹½À®¤¬ÁªÂò¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¶²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ï¿Í¡¹¤ò¤è¤ê¹â¥«¥í¥ê¡¼¤ÊÁªÂò»è¤Ø¤ÈÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤¿¤È¤¨ÀÝ¼èÎÌ¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â²á¾ê¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÀÝ¼è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ÈîËþ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£