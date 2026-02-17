Â¿µ¡Ç½¥Á¥§¥¢¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö1µÓ¡×
Äü¤á¤Ê¤¤¤Ç¡ÊÇ÷¿¿¡Ë¡£
ËÍ¤Ï¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ä¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂ¿µ¡Ç½¥Á¥§¥¢¡×¤È¾¯¤·¤À¤±µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿µ¡Ç½¥Á¥§¥¢¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³
¡ ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¹¤®¤ë
ËÍ¤ÏÀ¸¿è¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥«¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¹ø¤ÎÌäÂê¤Î¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤µ¡×¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢É¬Á³Åª¤Ë¥ï¡¼¥¥ó¥°/¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤¬¹ØÆþ¸õÊä¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄêÉ¾¤¢¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢²Á³Ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÄÊ¿µ¤¤Ç10Ëü±ß¡¢20Ëü¶á¤¤¤â¤Î¤â¡£¡Ö¥Þ¥¸¤£¡Ä¡©¡×¤È¡¢ËÍ¤ÏºâÉÛ¤òÀÅ¤«¤ËÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢ ¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥ÈÌäÂê
¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡¢Â¿µ¡Ç½¥Á¥§¥¢¤Ë¤ÏÉ¸½àÅëºÜ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¡×¤¬É¬Í×¤«ÈÝ¤«¡¢È½ÃÇ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Ï³Ú´ï¤òÃÆ¤¯¤È¤¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Î²è³Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È°µÇ÷´¶¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢¹çÀ®¤Î¥Î¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¡£
¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¡¢¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤Ä¤«É¬Í×¤Ê¤È¤¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡£¤É¤ó¤Ê¥¤¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¡©
£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥´¥Ä¤¤
¡Öµ¡Ç½À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡×¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°/¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Ï¡Ö¹õ¤¯¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥´¥Ä¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ÎÊ¬¡¢Éô²°¤Î¶õ´Ö¤ò°µÇ÷¤·¤Þ¤¹¤·¡£
ËÍ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¾®¤µ¤ÊÉô²°¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Â¿µ¡Ç½¥Á¥§¥¢¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÌÌ¤«¤éÁªÂò»è¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°ìµÓ
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢Ž¢YPS-S800Ž£¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°Ø»Ò¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤ò½çÈÖ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ³Î¼Â¤ËÄÙ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¡¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ò¤É¤¦²ò·è¤·¤¿¤«
Ž¢YPS-S800Ž£¤Î°ìÈÌÈÎÇä²Á³Ê¤Ï47,800±ß¡¢ËÍ¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿10Ëü°Ê¾å¤¹¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡¢Ã±½ã¤Ë°Â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÅÅÆ°µ¡¹½¤Ê¤É¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥¹¥È¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¹ø¤Þ¤ï¤ê¡£
¹øÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥¦¥£¥ó¥°¥é¥ó¥Ð¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ê¥Ð¥Í¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÈÄ¡Ë¤òÅëºÜ¡£
º¸±¦2ËÜ¤º¤Ä¡¢¹ç·×4ËÜ¤Î¥Ð¥Í¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å²¼¡¦º¸±¦¡¦Á°¸åÊý¸þ¤ËÄÉ½¾¤·¤Ê¤¬¤é¹ø¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Û¤É¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¹ø¤Î°ÌÃÖ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ºÇÂç6cm¤Î¾º¹ß¤¬²ÄÇ½¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¢¡Ö¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¡¦¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ò¤É¤¦²ò·è¤·¤¿¤«
Ž¢YPS-S800Ž£¤Ï¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤¬¡¢¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¤Ï¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤¬¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ò·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È°ìÂÎ·¿¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤ÎÉôÊ¬¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢Âç¤¤¤ÇØ¤â¤¿¤ì¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤½¤â¤½¤â¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î¤È¤¡£¡ÖÇØÃæ¤Þ¤Ç¤¢¤ëËí¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Æ¬¤¬³Ú¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢YPS-S800¤Ï¼Ì¿¿¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Û¤Ü¿¿²£¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇØ¤â¤¿¤ì¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢²¾Ì²¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¿²¤ë¤È¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¥Ù¥Ã¥É¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤Ï¡Ä
90¡ë¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤Æ¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£¤³¤ì¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡ª
¥ï¡¼¥¯¥Á¥§¥¢¤ä¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤ò¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¾Ã¤»¤ë¡×¤â¤Î¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»Å»ö¤Î¤È¤¤Ï¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤¢¤ê¤Ç¡¢
¼ñÌ£¤Ç³Ú´ï¤òÃÆ¤¯¤È¤¤Ï¡¢Íø¤¼êÂ¦¤Î¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£²÷Å¬¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢·ë¶É¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤º¤Ã¤ÈºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÈà¤Ë¡¢¤³¤Î¥Á¥§¥¢¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¡£
¤¢¤È¡¢¥Ç¥¹¥¯¤Î²¼¤Ë¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¤È¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡£
Ž¢YPS-S800Ž£¤Ï¡¢¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤¬¡¢¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÍýÍ³£¡Ö¥´¥Ä¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×ÌäÂê¤ò¤É¤¦²ò·è¤·¤¿¤«
Ž¢YPS-S800Ž£¤ÏÇØÌÌ¤ÈºÂÌÌ¤ÎÁÇºà¤Ë¡¢4Êý¸þ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ÎÆÃÀ½¥á¥Ã¥·¥å¤òºÎÍÑ¡£¥ê¥Í¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¿¨¤ê¤Ç¡¢ÃÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ã¥·¥å¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Ï¾ø¤ì¤Ë¤¯¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ç·Ú¤¤¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ´¶¤¬Á°¤Ë½Ð¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£Çò¤¤ÊÉ¤äÌÚºà¤Ç¤Ç¤¤¿°ìÈÌÅª¤Ê¸½Âå¤ÎÆüËÜ²È²°¤Î¥È¡¼¥ó¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ¤â¤¿¤ì¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È°ìÂÎ·¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Î¤È¤¤Î°µÇ÷´¶¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
¡ÖYPS-S800¡×¤Ï¡¢ËÍ¤¬ÇùÁ³¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥´¥Ä¤¤¡×¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¶õ´Ö¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤¥Á¥§¥¢¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Å»ö¡¦¼ñÌ£¡¦µÙ·Æ¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë°ìµÓ
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢Ž¢YPS-S800Ž£¤Ï Â¿µ¡Ç½¥Á¥§¥¢¤Î·üÇ°ÅÀ¤È¤·¤Æµó¤¬¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ê¶â³ÛÁ´ÉôÀ¹¤ê¤ÎÀß·×µ¡Ç½À¤ä¥«¥é¡¼¤«¤éÍè¤ë°µÇ÷´¶
¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¡¢¡ÖÌµÍý¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¡¢º£¤Îºî¶È´Ä¶¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¥Á¥§¥¢¡×¡£
¤½¤ó¤ÊYPS-S800¤Ï¡¢ 2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êCoSTORY¤Ë¤Æ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÄ¶Áá³ä¡Û20¡óOFF¡§3Ëü8240±ß¡Ê¸ÂÄê300¸Ä¡Ë
¡ÚÁá³ä¡Û17¡óOFF¡§3Ëü9674±ß¡Ê¸ÂÄê500¸Ä¡Ë
¡ÚGIZMART¸ÂÄê³ä¡Û14¡óOFF¡§4Ëü1108±ß¡Ê¸ÂÄê800¸Ä¡Ë
¡Ú2¥»¥Ã¥È¸ÂÄê³ä¡Û22¡óOFF¡§7Ëü4568±ß¡Ê¸ÂÄê100¸Ä¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤«¤é¤Ï¡¢1¡¢2Ç¯¤Ç°ú¤Ã±Û¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¥Ç¥¹¥¯¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¥¤¥¹¤À¤±¹âµé¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¢¡×¤Ã¤ÆÊý¡¢·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Á¥§¥¢¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤ÆÂ¿µ¡Ç½¥Á¥§¥¢¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¤Ó¤ä¤¹¤¤À½ÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ä¡¼¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡£