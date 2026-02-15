立ち食いそばチェーン「名代富士そば」が「X」公式アカウントで、「検証してみます！」とコメントし、あるメニューの写真を投稿しています。

【画像】やば…飯テロだわ… コチラが富士そば公式の「バズれるか」検証メニューの写真です！ うまそ！！

「バズれる？」検証結果は…

公式アカウントは「かつ丼に『七味』を振りかけた画像でバズれるのか……検証してみます！！！！！」とコメント。コメント通り、同店の「かつ丼」に七味唐辛子をたっぷりとかけた写真を投稿しています。

同店は、「ロールキャベツそば」や「カレーパンそば」など、驚きのメニューを公開し、たびたびSNS上で注目されています。いたって“普通”の「かつ丼」を投稿した場合、どんな反応があるのか、確かに気になります。

X上では「これは最高過ぎますね！」「飯テロです！」「おなか減ったじゃん」「大好きです！」「また食べに行かなきゃ」「絶対無敵の組み合わせ」「もう、アリのアリです」と、「かつ丼×七味唐辛子」を絶賛するコメントが続々と寄せられています。

「バズってますね〜」とのコメントも。投稿は2月13日時点で、4万9千回表示されており、公式アカウントの試みは「成功」となったようです。

「かつ丼」にかける調味料としては七味唐辛子のほか、「一味唐辛子派」も多い様子。「七味よりテーブルコショーのほうが合うと思う」「私はサンショウをかけます」という意見も見られました。