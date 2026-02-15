C大阪が福岡破り初白星！　新加入の櫻川ソロモンが今季第1号…中村航輔はデビュー戦で完封

セレッソ大阪の今シーズン初得点は 新ストライカー櫻川ソロモン！👏 右サイドからのクロスボールを 櫻川ソロモンのヘディングシュートで セレッソ大阪が先制点を獲得！ 🏆 明治安田J1百年構想リーグ 🆚福岡×C大阪 📱DAZN ライブ配信中 #Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/23JJoyf1uJ

素晴らしいスルーパスからのゴール！



スルーパスを受けた阪田澪哉のクロスに

チアゴ アンドラーデが相手のマークを外し

フリーでシュートを打ち込む！



🏆 明治安田J1百年構想リーグ

🆚福岡×C大阪

📱DAZN ライブ配信中