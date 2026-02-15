知らずにやっていない？猫が心を閉ざす暴言・態度5つ

猫との関係は、日々の小さな積み重ねで築かれていくものです。しかし、何気なくしている声かけや態度が、実は猫の心を傷つけていることも。

ここでは、猫の信頼を損ねやすいNG行動や言葉を5つ紹介します。猫との距離を感じるようになったときは、自分の接し方を見直すきっかけにしてみてください。

1.大声で叱る・怒鳴る

イタズラや問題行動を見たとき、大声で「こら！」と怒鳴ってしまうのはNG。猫は怒鳴り声を「攻撃」として受け取りやすく、恐怖や不安を感じてしまいます。

さらに、怒られた理由も理解できないまま恐怖だけが残るため、信頼関係が壊れてしまう原因に。叱る場合は、できるだけ低く落ち着いた声で「ダメ」と短く伝え、行動の直後に声をかけることが大切です。

2.叩く・蹴るなどの体罰

猫を叩く・蹴るといった行為は、絶対に避けるべきです。暴力はしつけにはならず、猫の心に深い傷を残します。

一度でも手をあげてしまうと、「この人は怖い存在」と認識され、以後寄ってこなくなる、攻撃的になるなどの変化が起こることも。信頼を失うだけでなく、恐怖心から防衛反応を引き起こすリスクもあります。

3.「嫌い」「いらない」など存在を否定する言葉

猫は言葉の意味を完全には理解しませんが、声のトーンや空気感から感情を敏感に読み取ります。

「嫌い」「捨てるよ」といった存在を否定するような言葉は、飼い主から拒絶されたと感じさせる原因に。このような言葉を繰り返すと、猫は心の距離を取り始め、安心して甘えられなくなることもあります。

4.「バカ」「どんくさい」などバカにする言い方

猫の失敗を笑って「バカだな～」「ほんとドジだね」などと言ってしまうこと、ありませんか？軽い冗談のつもりでも、猫にとってはそのトーンが「馬鹿にされている」として伝わりやすいのです。

猫はプライドの高い動物です。こうした言葉が積み重なると、悲しみやストレスを感じ、飼い主を避けるようになることも。

5.無視する・冷たくあしらう

猫が甘えてきたときに無視する、寄ってきたのをそっけなく振り払う…。こうした態度は、猫にとっては強い拒絶と感じられることがあります。

繰り返されると「この人には甘えても意味がない」と学習し、徐々にコミュニケーションを控えるようになるかもしれません。気持ちを閉ざしたような態度が続くようであれば、接し方を見直すタイミングです。

ストレスが猫の健康に与える悪影響

猫は環境や人間関係のちょっとした変化にも敏感な動物です。そのため、日常的にストレスを感じ続けると、心だけでなく身体にもさまざまな悪影響を及ぼすことがあります。

食欲不振・下痢・嘔吐

ストレスが続くと自律神経が乱れ、消化機能に影響が出やすくなります。食欲が落ちたり、吐き戻しや下痢が増える場合は、環境や接し方に原因があることも。

過剰グルーミング・脱毛

不安や緊張を紛らわすために、毛づくろいの頻度が異常に増えることがあります。結果として毛が抜けてしまい、部分的な脱毛につながることも。

膀胱炎などの尿路トラブル

ストレスが原因で膀胱の炎症が起こる「特発性膀胱炎」は、猫によく見られる病気のひとつです。排尿回数の変化や、トイレ以外での粗相が見られるときは要注意。

免疫力の低下

慢性的なストレスは猫の免疫機能を弱め、感染症にかかりやすくなるリスクも。口内炎や皮膚病、風邪のような症状が頻発する場合は、生活環境や接し方を見直す必要があります。

まとめ

猫との信頼関係は、日々の声かけや態度の積み重ねで築かれるものです。しかし、大きな声や体罰、からかうような言葉、無視といった接し方が続くと、猫は深く傷つき、心を閉ざしてしまうことがあります。

ストレスを感じた猫は、ただ落ち込むだけでなく、食欲不振・下痢・脱毛・膀胱炎などの健康トラブルを引き起こすことも。飼い主の何気ない言動が、猫の心と体に大きく影響しているという意識を持つことが大切です。

日々の接し方を見直し、猫にとって「安心できる存在」になれるよう心がけていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)