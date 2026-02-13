◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート・男子500メートル 決勝(大会9日目/現地14日)

スピードスケート男子500メートルでは、新濱立也選手が34秒466を記録。日本勢トップとなる6位で入賞となりました。

レースを終えた直後には、両手をたたいて自らを鼓舞した新濱選手。金メダルが期待された前回の北京大会では、500メートル20位、1000メートル21位と振るわず。2025年4月には交通事故で顔の骨折など大けがを負いました。

懸命なリハビリを続け掴んだ2度目のオリンピックの舞台。「この4年間いろんなことがあった。ここに立てたこと、無事にレースを終えられたので良かった」と充実した表情を見せました。

さらに、「今シーズン1番の体の状態にもっていくことができた。4年間なかなか結果が出ず、苦しんでいましたけど、今日のレースは自分のやりたいことはやりきった」と苦難を乗り越えて迎えたレースを振り返り、「メダルには届かなかったので、もう1回4年後にチャレンジしたい。明日から次の4年間どういうふうに過ごすかを真剣に考えながら、今の若手勢が海外で育っている中、30代という若手じゃないベテランの域に入ってきているので、若手に食らいつける実力を4年間でどこまで引き上げられるか、そこをやりたい」と前を向きました。